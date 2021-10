Congresista del Partido Verde denunciará ‘Ñeñepolítica’ ante la OEA

Este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación contra el presidente Iván Duque y Luigi Hernández, gerente de la campaña ‘Duque Presidente’, por presuntas irregularidades en la financiación de la misma en 2018. Sin embargo, un congresista de la Alianza Verde anunció que llevarán el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según Fabián Díaz, representante a la Cámara del Verde, quien habló en W Radio, en Colombia no hay garantías para que las investigaciones contra el Gobierno prosperen debido a que en el CNE hay tres magistrados que tomaron la decisión de archivar el proyecto y dos de esos serían apoyos de Duque en campaña.

Luego dijo a la emisora que la Fiscalía está dirigida por Francisco Barbosa, quien hizo campaña en 2018 para el actual presidente y que la Comisión de Acusación de la Cámara, órgano responsable de investigar penalmente a los mandatarios, asignó dos representantes al caso, ambos siendo de la coalición que apoya al presidente (uno del Centro Democrático y otro del partido de la U).

Para Díaz, “los grandes poderosos se salen con la suya mientras que los de ruana sí ven la justicia”, por lo que, para él, ya se agotaron las instancias nacionales y por eso buscará justicia en otros países, como la OEA, a donde ya denunciaron el archivo de la investigación contra Duque.

El fin de la ‘Ñeñepolítica’ y Duque

“En una segunda decisión, se dispuso el archivo de la investigación iniciada contra la campaña del entonces candidato y hoy Presidente de la República IVAN DUQUE MARQUEZ, y continuar la actuación administrativa contra el Partido Centro Democrático por la presunta vulneración al régimen de financiación, ante la cual se presentó salvamento del H. Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas”, informó el CNE por medio de un comunicado.

Desde el 2020, el CNE adelantó la investigación para determinar si los “mil paquetes” que prometió el fallecido Ñeñe Hernández entraron a los dineros de la campaña. Así mismo, en la indagación comparecieron el gerente de la campaña Luis Guillermo Echeverry, la exasesora de Álvaro Uribe, María Claudia ‘Caya’ Daza y la directora del partido Centro Democrático Nubia Stella Martínez.

El documento de archivo afirma que: “Respecto del señor José Guillermo Hernández Aponte, si bien se demostró que simpatizaba con la campaña del doctor Iván Duque Márquez, no existe prueba en el plenario que permita demostrar que consiguió dinero “por debajo de la mesa para pasarlo a los departamentos” y también puede afirmarse que aún de haberse hecho, la campaña del doctor Iván Duque, regentada por Luis Guillermo Echeverry, no tuvo conocimiento de la misma en tanto que dichos dineros no ingresaron a la campaña electoral”, citó la Revista Semana.

Según ese medio, los magistrados tampoco habrían encontrado relación de la campaña con Oswaldo Cisneros, Julio Gerlein, Faisal Cure y Alejandro Char, quienes fueron señalados por Aida Merlano de haber contribuido al financiamiento.

Las denuncias que originaron la investigación

El diario La Nueva Prensa reveló conversaciones de “Cayita Daza” con Nubia Stella Martínez, en las que se discuten “aportes económicos del empresario venezolano Oswaldo Cisneros, por un valor de 300 mil dólares”, algo que también violaría las normas electorales colombianas que no permiten aportes de extranjeros a las campañas presidenciales.

En otra, esta vez entre “Cayita Daza” y el “Ñeñe” grabada el 3 junio de 2018, se habla de “buscar plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos”. Esas palabras, dichas por Hernández a la asesora uribista eran parte de una estrategia para contrarrestar el crecimiento del favoritismo de Gustavo Petro, el candidato opositor a Duque, en La Guajira. El “Ñeñe” además dice que ya había conseguido “mil paquetes” -haciendo referencia a millones de pesos- para repartir en el departamento por intermedio de unos empresarios: “uno les da la lista, yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”.

La excongresista Aida Merlano afirmó en su momento en entrevista con Semana tener pruebas de fraude electoral y compra de votos por parte de la campaña del actual presidente, apoyada por importantes políticos del Caribe colombiano. El CNE la citó a declarar, pero debido a que es prófuga de la justicia, no asistió para ampliar sus denuncias.

