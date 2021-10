“La Fiscalía engaña a la justicia”: el reproche de Benedetti por extinción de dominio a su apartamento

Armando Bendetti, senador. (Colprensa - Diego Pineda)

El senador Armando Benedetti se pronunció tras el proceso de extinción de dominio que lideró la Fiscalía General de la Nación en contra de un apartamento de su propiedad avaluado en $1.600 millones.

“La La Fiscalía engaña a la justicia, son unos bandidos. Solo tienen en cuenta los elementos materiales probatorios que me perjudican, así ya estén desvirtuados, e ignora intencionalmente toda la evidencia que me beneficia”, dijo refiriéndose al señalamiento del ente acusador por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El senador siguió con sus críticas a la justicia y denunció que se está pasando por dado el hecho y no se respeta la presunción de inocencia. “La Fiscalía engaña a la justicia. Mi presunción de inocencia es nula para la Fiscalía. La resolución de extinción de dominio parece una sentencia en segunda instancia, tratándome como un delincuente, no se concentran en los bienes sino en mí”.

Y es que la figura se le aplicó al senador en medio de una investigación que hay en contra de Ruby Corredor, quien le vendió el predio a Benedetti. Él, por su parte, dice que lo sucedido por el apartamento es contra la señora Corredor y no contra él por ser un comprador de buena fe.

“Esto es una intimidación certera. Hoy el Ejército se encuentra en mis bienes, un senador de la oposición, producto de una resolución de la Fiscalía sin haber sido vencido en juicio y sin que exista sentencia contra mí”, aseveró.

Lo que dicen las pesquisas judiciales es que el congresista habría participado de enredos fraudulentos para meter en su patrimonio el apartamento, todo bajo Ruby Corredor, quien fungió, según la Fiscalía, como miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Sin embargo, esto ha sido negado por Benedetti.

Por su parte Corredor es investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, con los que se habría hecho con el apartamento que luego compró Benedetti. “Lo que me está sucediendo hoy es como quien compra un carro de buena fe que luego aparece como robado. Con un agravante en mi caso: quien vendió inicialmente el apartamento fue el propio Estado, que tenía la obligación de verificar el origen de los recursos de la compradora”, dijo recientemente.

En diálogo con Semana, el senador aseguró que toda esta situación está planeada por alguien de Palacio. Asimismo, calificó el procedimiento contra con su propiedades de “expropiación”.

“A mí, senador de la República, me sacaron de mi casa, no puedo dormir en mi casa, me toca sacar corriendo calzoncillos, medias y todo lo demás, y te das cuenta de que sin que haya medida de un juez; por lo que a uno le empiezan a contar. Porque usted sabe que todo mundo llama a contarle que pasó esto, pasó lo otro. Eso es desde bien arriba, eso no se le ocurre a nadie así no más”, sostuvo Benedetti.

De igual forma, el congresista narró que en el momento en el que se enteró de la orden contra su residencia, estaba llegando a la capital colombiana. Además, hizo una comparación con la reciente captura de alias Otoniel, pues según él, habían más militares en su casa que en ese operativo.

“Había más gente ahí que cuando estaban capturando a alias Otoniel. Entonces, ¿por qué se usa al Ejército? Por qué va a llegar a la casa de un criminal o un mafioso que te puede responder con bala ?(...) Me quitan el bien y lo pueden vender en un mes y después de cinco años ‘ay, yo no sé, vamos a ver cuánto costo eso’ y te pagan lo que les da la gana. Eso es una expropiación a alguien que está en la oposición y se va a lanzar en una lista de oposición”, manifestó el senador Benedetti.

SIGA LEYENDO