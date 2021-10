El Mindo recordó su paso por una cárcel de Estados Unidos y envió un reflexivo mensaje

Foto tomada de Instagram @El_Mindo

Recientemente, en el lanzamiento de la colección de ropa en la que Johana Bahamón llevó el trabajo de las reclusas de varias cárceles del país, bajo su consigna de apoyar las segundas oportunidades, estuvieron presentes varias de las celebridades que creen en el proyecto de la actriz como su exesposo, el cantante Andrés Cabas y el generador de contenido El Mindo.

En entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, el caleño contó el difícil momento que vivió en los Estados Unidos, cuando fue detenido por la policía y llevado a prisión por no portar el pase de conducir en el estado en que residía hace más de 10 años.

“Yo también fui privado de la libertad hace 10 años en Estados Unidos, finalmente me trataron como si hubiera cometido el peor error. La vida da muchas vueltas, si vos vez ya tengo una segunda oportunidad y estoy mejor que ayer, haciendo conciencia que tenemos una plataforma como las redes sociales, que finalmente cumplamos con ese propósito de hablar con las personas e inspirarlas”, comentó el generador de contenido para ‘Lo Sé Todo’.

Por otra parte, el influenciador quiso enviar un mensaje a todos sus seguidores: que tengan presente la vida que llevan en este momento, porque algunos se quejan de las cosas que no tienen mientras otros que se encuentran tras las rejas, anhelarían poder disfrutar de ese mínimo de libertad. Además, habló de la iniciativa de Johana Bahamón con las reclusas.

“Lo lindo que me encontré aquí es que tanto las instalaciones como este tipo de iniciativas respetan la dignidad de las personas y que finalmente se les priva de la libertad, más no de la dignidad. Me trajo recuerdos, pero ya está todo sanado y finalmente de la mano de Dios todo es posible, esas malas experiencias hay que verlas como oportunidades para salir adelante”, concluyó el caleño para el programa de entretenimiento.

Cabe destacar que, El Mindo se encuentra a la espera del estreno de la película ‘El Paseo 6′ en la que participó junto a otras personalidades como Amparo Grisales, Chichila Navia y Rafaella, hija de la cantante Marbelle y además mencionó que se encuentra planeando nuevos proyectos para 2022 de los que no contó muchos detalles.

Asimismo, recientemente se le vio participando de la revelación del género del bebé de la presentadora Violetta Bergonzi, quien al momento de destapar una enorme caja, descubrió al influenciador luciendo un vestido color rosado y una peluca rubia, con lo que se supo que la también modelo espera una niña.

“Estaba contando los días, las horas y los minutos esperando este momento! Bienvenida mi amor! Bendición del cielo! Milagro de Dios! Tu papá y yo te estamos esperando para llenar tu vida de amor y de luz gracias a los que hicieron inolvidable este momento! A mi manera gracias @el_mindo Por ser tan alcahueta!”, escribió la presentadora en sus redes sociales.

Por otra parte, el generador de contenido junto a su novia, la nutricionista y exreina Mar Aldana, interactuaron con sus seguidores en redes sociales con la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ donde un curioso internauta quiso saber quién de los dos era el más celoso, a lo que la pareja respondió:

“Después de casi dos años de relación, Mindo nunca me ha celado o disimula muy bien”, respondió en un primer momento. Allí, interviene El Mindo y agrega: “Yo creo que yo sé qué mujer tengo al lado, igual porque ya llevamos un nivel de madurez donde uno ya sabe con quién está”, puntualizó el influenciador.

