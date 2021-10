Víctimas piden a la Corte cambios en los requisitos para aspirar a las curules de paz

Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede del palacio de Justicia en Bogotá. En la foto: Corte Constitucional. (Colprensa-Sergio Acero)

Las reglas bajo las que se elegirán las 16 curules de paz que hacen parte de lo acordado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016, prácticamente ya están dictadas.

Sin embargo, a pocos meses de las elecciones legislativas, nueve organizaciones de víctimas piden que hayan algunos ajustes en los requisitos que quedaron expuestos en el Acto Legislativo 02 de 2021 que creó las 16 circunscripciones transitorias, para quienes busquen aspirar a uno de esos nuevos escaños en la Cámara de Representantes, según citó El Tiempo.

En lo ya aprobado se estableció que los candidatos que participen en la elección solo pueden ser inscritos ante la Registraduría por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de mujeres y grupos significativos de ciudadanos.

Además, tienen que haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la elección. Uno de los puntos que critican las víctimas, pues dicen que excluir de estas circunscripciones a las víctimas de desplazamiento que no hayan retornado o no estén en proceso de retorno, establece una selección que afecta la garantía de sus derechos fundamentales, en particular el derecho fundamental a la no repetición.

Para las organizaciones, la inscripción y elección de candidatos para las 16 curules “debe tener una apertura política especial para cumplir con los ejes axiales de garantía de los derechos de las víctimas y de un sistema político democrático, participativo y pluralista, en particular frente a limitaciones como la personería durante cinco años de los grupos políticos que inscriban candidatos a esta elección”.

Otro de los requisitos es que los candidatos a estas curules no podrán pertenecer a un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la inscripción; o aquellos que hayan hecho parte de las direcciones de los partidos o movimientos políticos antes señalados.

Para ellos, la exigencia constitucional de personería jurídica para la inscripción de candidatos por un tiempo de cinco años tiene “importantes problemas constitucionales”.

“En principio, las organizaciones políticas y sociales que existen en los territorios son tan grandes y diversas, y obedecen a procesos políticos de variada naturaleza, que la exigencia de personería jurídica en los términos que establece el acto legislativo supone una limitación desproporcionada a la participación política en la elección de candidatos a las Circunscripciones”, señalan.

Exponen además, que esto constituye una sustitución a la Constitución, pues limita el carácter pluralista de un certamen electoral al desconocer:

1. La existencia de procesos organizativos populares que han venido surgiendo dentro de la implementación del Acuerdo Final de Paz, el cual lleva precisamente cinco años en ejecución.

2. El hecho de que en muchos de los territorios en donde se desarrollan estos procesos políticos la presencia institucional es débil o nula, por lo que la personería jurídica supone un requisito que, con la oferta institucional, es muy difícil de cumplir.

3. Desconoce que muchos procesos políticos, a pesar de tener más de cinco años, se interrumpieron, entre otras cosas, por la violencia y para que sus miembros preserven su vida y seguridad, en territorios que fueron lo más afectados por el conflicto armado.

Según cita El Tiempo, las organizaciones pidieron a la Corte dejar en claro que para los efectos de esta reforma sí están incluidas las víctimas del conflicto por desplazamiento, “aún cuando no estén en proceso de retorno a los territorios de las circunscripciones especificadas en el artículo 2 de esta misma norma”.

