“No es jugar por jugar, no puedes pretender llegar a ganar si no estás lista”: María Camila Osorio sobre final del WTA 250 de Tenerife

A sus 17 años María Camila Osorio se coronó campeona del US Open Junior 2019, en la categoría individual femenina / (Garrett Ellwood/USTA)

El pasado 24 de octubre la tenista colombiana perdió en la final del WTA 250 de Tenerife, frente a la estadounidense Ann Li con parciales 6-1 y 6-4. Aunque no se llevó este título, el cual hubiera sido el segundo para la colombiana, sí fue la primera tenista del país en llegar a un partido decisivo en un torneo sobre cancha dura, según las estadísticas publicadas en su momento por Fabián Valeth, periodista de la Federación Colombiana de Tenis.

Este jueves María Camila Osorio dio una entrevista para el periódico El Tiempo en la que habló sobre su relación con su entrenador, la generación de tenistas que la acompañan, su último partido, entre otras cosas.

Osorio contó que está pronta a cumplir dos años con Ricardo Sánchez, su entrenador. “A mí me gusta y siento que lo que funciona lo debo mantener. Como en los restaurantes, si está lleno de gente, para qué cambiar. Así me siento con Richi, estamos tranquilos, hemos encontrado la forma de entendernos y es bueno porque están llegando los resultados. Hay que esperar a ver qué pasa”.

La generación de tenistas a la que pertenece la bogotana también están Leylah Fernández y Emma Raducanu, quienes hace dos años dejaron los torneos juveniles y ya se encuentran en la línea profesional. Sobre esto mencionó que: “Yo estoy feliz de cumplir las metas que me he propuesto y ver que todas estamos ahí. Ahora estamos viviendo todo esto, me da mucha felicidad este recambio. Ellas también trabajan y quieren estar en la cima. Es muy bonito y motivante”.

Los últimos torneos que disputó Osorio se dieron en pista dura. Sobre esto le contó a El Tiempo que: “No siento que no la dominara, sino que no estaba lista. No es jugar por jugar, no puedes pretender llegar a ganar si no estás lista. Después fui agarrando más el ritmo, la velocidad de la pelota. Pero llegaban los partidos y me dolía porque estaba ahí, tengo chances y se me escapan. Tengo las ventajas para ir arriba en el set, para cerrar y no cerraba.

Y añadió que: “No sabía qué pasaba. Estaba ansiosa por eso. Sentía que iba a llegar y ya estaba ahí, estaba jugando bien, tenía que soltar y aprovechar las oportunidades. En Indian Wells jugué una bola rápida y una alta. Ahí hice un cambio, un compañero me dio una idea, lo consulté con Richi y lo practicamos. En Tenerife lo puse en práctica y me funcionó. Traté de pegar más derecha con el revés, estaba pegando más invertida, jugando alto en cancha dura. Tomaba la iniciativa y funcionó”.

Aunque Osorio le ganó a Svitolina, en diferentes entrevistas confesó que cuando jugó contra Camila Giorgi fue su partido más intenso, ya que la tenista italiana ‘le pegaba durísimo’. Frente a este partido dijo que:” No entré con miedo, ya le había ganado a Svitolina, podía competir de tú a tú con cualquiera. Cuando entré le daba muy fuerte, sin punto medio. Iba a la máxima velocidad que daba. Era intenso, se fue arriba. Luego le saqué y remonté. Me estaba sacando en puros primeros saques. Luego bajó la marea y empecé a tomar chances. Fue durísimo”.

Tras el último partido la colombiana subió en el ranking convirtiéndose así en la mejor de Colombia en la historia, pero también en la mejor latinoamericana del momento. Sobre esto mencionó que: “Estoy tranquila, feliz, viviendo mi sueño. Le doy todos los días gracias a Dios. Desde que tenía 6 años soñaba con ser profesional y aquí estoy, jugando y haciendo lo que me gusta. Cuando pasa todo esto me da mucha alegría. De alguna manera quiero más, me alegra, pero no es hasta acá. Se que tengo que trabajar diez veces más si quiero llegar a ser la mejor. Qué bonito, pero vienen más cosas”.

Por último, tras finalizar el WTA 250 de Tenerife, ahora la agenda de la raquetista, quien subió hasta el puesto 52 en el ranking WTA, seguirá con el WTA 250 de Cluj-Napoca (Rumania), donde debutará el próximo martes 2 de noviembre frente a la sueca Rebecca Peterson.

