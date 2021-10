Día sin IVA: inspección de establecimientos, redes sociales y páginas web, algunas de las medidas de la SIC

Inspección de establecimientos, redes sociales y páginas web, algunas de las medidas de la SIC en el día sin IVA. Foto: Colprensa

Este jueves 28 de octubre se está llevando a cabo el primer día sin IVA del año de los tres dispuestos por el Gobierno nacional, pues el 19 de noviembre y el 3 de diciembre se repetirá la medida con el fin de incentivar las compras de los colombianos y contribuir así a la reactivación económica de los comerciantes.

Los días dispuestos para estas jornadas son bastante importantes y desde los diferentes gobiernos locales se han dado a conocer todos los lineamientos necesarios para que la jornada se lleve a cabo de la mejor manera y sin riesgos de contagios masivos por covid-19.

De igual manera, la Superintendencia de Industria y Comercio estará al frente de la vigilancia de los respectivos establecimientos que ofrecen a los ciudadanos sus productos. Es por esto que en las últimas horas expidieron un comunicado en el que explican las actividades que realizarán para garantizar los derechos de los consumidores durante la actividad comercial del día sin IVA.

De acuerdo con la SIC, se adelantará una estrategia especial de inspección y vigilancia a establecimientos de comercio ubicados en diferentes ciudades, a las páginas web, redes sociales y aplicaciones de proveedores de bienes que comercializan sus productos a través de comercio electrónico.

Según explicó la entidad, se realizarán las siguientes actividades:

- Visitas administrativas de inspección y vigilancia en establecimientos de comercio ubicados en Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali, Popayán, Bucaramanga, Neiva, Ibagué y Pereira.

- Monitoreo a páginas web y redes sociales de proveedores de bienes a través de comercio electrónico.

- Monitoreo de medios de comunicación, redes sociales, entes de control y cuentas de interés, con el propósito de identificar presuntas vulneraciones o inobservancias, que puedan derivar en acciones de inspección y vigilancia.

- Monitoreo diario de denuncias recibidas que tengan relación con presuntas infracciones con ocasión a la comercialización de productos asociados al día sin IVA.

Desde las SIC también se confirmó que pusieron en conocimiento de los alcaldes de las ciudades capitales la Circular Externa No. 6 de 13 de octubre de 2021, con la finalidad de que en sus respectivas jurisdicciones verifiquen el cumplimiento de las órdenes impartidas en la circular.

De igual manera, dejaron claro que continuarán ejerciendo el trabajo sobre la protección de los consumidores, por lo que reiteraron el llamado para que las peticiones, quejas y reclamos que puedan surgir los presenten a través de canales formales garantizando así los derechos y deberes de los consumidores.



Cabe recordar que desde la Superintendencia de Industria y Comercio se habilitó el correo contactenos@sic.gov.co y la aplicación de celular SIC a la Mano para atender sugerencias, quejas y reclamos relacionadas con los descuentos.

RECOMENDACIONES PARA EL DÍA SIN IVA

Desde el Gobierno se pidió no bajar la guardia en bioseguridad y autocuidado a pesar del buen momento epidemiológico que vive el país. Recuerde mantener distancia, desinfectar manos y utilizar tapabocas de forma correcta en todos los comercios. Así, evitamos picos de la pandemia que, frente a la flexibilización de las medidas, están resurgiendo en el mundo. Recuerde también portar su carné de vacunación en caso de que se lo exijan.

En este sentido, si no ve la necesidad de salir, no salga. El Gobierno también recomendó que, en caso de no ser imperativamente necesario, los compradores pueden quedarse en casa para comprar por las plataformas web de las tiendas. Esto evitaría el riesgo de proliferación del virus y ampliaría las posibilidades de revisar opciones sin movilizarse desde y hacia otros comercios a lo largo de las ciudades.

¿Qué puede comprar y qué no?

Según el decreto del Gobierno, estos serían los rangos de precio que aplicarían para descuento, según el producto que se requiera:

Vestuario y complementarios: valor total igual o menor a 726.160 pesos.

Bienes e insumos agropecuarios: valor total igual o menor a 2.904.640 pesos.

Útiles escolares: valor total igual o menor a 181.540 pesos.

Juguetes y juegos: valor total igual o menor a 363.308 pesos.

Elementos deportivos: valor total igual o menor a 2.904.640 pesos.

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación: valor total igual o menor a 2.904.640 pesos.

