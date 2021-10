Se robaron 25 tubos de acero de una empresa y luego intentaron escaparse en un burro

Se robaron 25 tubos de acero de una empresa y luego intentaron escaparse en burro. Foto: El Universal

Un particular caso de hurto se presentó recientemente en el sector Las Vegas, del barrio Nelson Mandela, en Cartagena. Tres sujetos robaron 25 tubos de acero de una empresa y, en su intento para escapar, utilizaron un burro como medio para transportar la mercancía.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 24 de octubre, cuando, en medio de intentar cumplir su cometido, los sujetos despertaron la sospecha de dos patrulleros de la zona, quienes notaron lo que también era un caso de maltrato animal, según informó el diario El Universal de Cartagena.

En medio de las requisas, los agentes descubrieron que estos materiales pertenecían a una empresa de tubos ubicada en el sector de Mamonal. Por ello, la pesada carga fue confiscada y, poco tiempo después, se descubrió que el burro también había sido hurtado a un agricultor del sector.

Los tres hombres aprehendidos respondieron a los apodos de ‘el Isma’, ‘el Jhonatan’ y ‘Edilbertico’, quienes, entre los elementos que intentaban robar, aspiraban a conseguir cerca de 10 millones de pesos, de acuerdo con la información de la Policía Metropolitana.

Estos sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se resuelvan sus situaciones jurídicas; entretanto, el animal debió ser llevado donde un veterinario, ya que sufrió varias heridas lesiones durante el intento de hurto.

LAS PENAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL EN EL PAÍS:

El maltrato animal es un delito en Colombia, y por lo tanto, quienes lleven a cabo estas prácticas afrontarán múltiples consecuencias legales. En esta clase de situaciones, se cuenta con la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, la cual garantiza que la actitud entre humanos y animales se base en el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”, cita el documento.

Además, el hecho de poseer un animal implica responsabilidades en varios principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido; que no sean sometidos a miedo o estrés; y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Estas son las consecuencias legales por cometer maltrato animal en Colombia. Foto: Referencia - Colprensa

El artículo 339A del Código Penal establece que el que “por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física”, se expone a una pena de prisión de 12 a 36 meses, e inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

Respecto a las multas económicas, están contempladas desde cinco a sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes. No obstante, cabe destacar que estas se verían incrementadas de la mitad a tres cuartas partes si se cometen con los siguientes agravantes:

- Sevicia.

- Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público.

- Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos.

- Cuando se cometan actos sexuales con los animales.

- Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.

¿MALTRATO O ACTO DE TERNURA? KAROL G DESPERTÓ LA POLÉMICA EN REDES:

En los últimos días ha circulado un video en redes sociales donde se nadar a la artista colombiana en una piscina con un cerdo, hecho que no pasó desapercibido. En la filmación, que fue difundida por la misma Carolina Navarro -nombre de pila de la cantante- en sus historias de Instagram, donde acumula más de 43 millones de seguidores, es durante su viaje a Las Bahamas junto a sus amigos y equipo de trabajo.

Las imágenes muestran como el animal sale del agua, mientras Karol se ríe y juega con él. Hecho que para algunos fue tierno y lleno de emotividad, pero que para otros sería una muestra de maltrato animal, dado que los cerdos no son especies de agua.

