Profesora que cobró sueldo dos años sin trabajar fue imputada por la Fiscalía

Profesora Caquetá

Una mujer de avanzada edad, identificada como María Nelsu Moreno de Guerrero fue detenida e imputada por la Fiscalía General de la Nación, acusada de varios delitos, porque presuntamente se apropió de poco más de 20 millones de sueldos de dos años, correspondientes a su salario como profesora, pese a que nunca dictó las clases.

De acuerdo con el ente acusador, la mujer se encontraba adscrita a un colegio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, pero nunca asistió a las instalaciones del colegio. En su lugar, la mujer sí cobró los sueldos correspondientes al nombramiento por dos años.

María Nelsu Moreno de Guerrero es acusada, por esa razón, de apropiarse, al parecer, de más de 20 millones, para lo cual se habría hecho pasar como profesora activa, cuando en el lugar ni siquiera la conocían.

Moreno de Guerrero trabajó varios años en colegios de San Vicente del Caguán de los que hizo traslados hasta el año 2011 cuando fue trasladada a la Institución Educativa Teusaquillo del municipio de Cartagena del Chairá.

De acuerdo con la Fiscalía, allí fue contratada para dictar clases a los grupos de primaria, pero posteriormente al contrato salió del país. Pese a que se ausentó, entre 2012 y 2013, cuando ya no se encontraba adscrita a la institución, cobró los sueldos, las primas y la liquidación, que ascienden según el CTI a unos $27.626.827.

Según una notificación judicial de la Gobernación del Caquetá de 2017, fue hasta el año 2016 que las autoridades educativas del departamento se dieron cuenta que la mujer no había trabajado en las instituciones, incluso, era desconocida en los trabajos registrados con anterioridad.

En enero de 2016, la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación notó la ausencia de la mujer y consultó al I.E.R. Teusaquillo si estaba laborando o si no informar desde cuando había abandonado la institución. Sorpresivamente, el director del colegio informó que no estaba laborando y no había archivos que permitieran decir que alguna vez trabajó.

La Secretaría de Educación, entonces, preguntó al colegio anterior, de donde fue trasladada supuestamente María Nelsu Moreno de Guerrero en 2011, llamado Floresta del municipio de Puerto Rico. El director contestó que cuando llegó a la institución en 2015, la docente no estaba laborando; además preguntó a los profesores más viejos y concluyó que nunca había laborado en esa escuela.

El documento del traslado de la mujer del colegio de Puerto Rico al de Cartagena del Chairá nunca se notificó, ni personal o por edicto a la docente, y se inició un proceso de abandono del cargo, porque además habría vulnerado el derecho a la educación de los niños por la inasistencia a la institución. Sin embargo, fue hasta 2013, dos años después, que se inició el proceso.

La mujer es originaria del Valle del Cauca e ingresó en 2004 como docente al departamento del Caquetá. Sin embargo, su ausencia fue tal desde el 2011 que el proceso para declarar el abandono del cargo tuvo que hacerse por los meses del 2015 cuando se tenía reporte del director de la institución de Puerto Rico para sustentar que no estaba laborando.

Pese a que la mujer no fue trasladada a la nueva institución y tampoco continuó en el anterior colegio, la Fiscalía aseguró que habría cobrado sueldo y, según el CTI, para ello habría falsificado documentación y realizado otras actividades delictivas que le facilitaran el cobro del dinero y así figurar como profesora activa.

“La mujer, identificada como María Nelsu Moreno de Guerrero, fue detenida por servidores Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Caquetá en el barrio La Gloria, de Florencia (Caquetá), por los punibles de peculado por apropiación, fraude procesal y uso de documento falso”, señaló la Fiscalía.

Moreno de Guerrero no aceptó los cargos imputados, además, por la suma, la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento debido a que los delitos no configuran la necesidad ni cumplen los requisitos de ley. Sin embargo, continuará vinculada al proceso.

SEGUIR LEYENDO: