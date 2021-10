Piden ajustar rutas de evacuación en Tolima ante eventual erupción del volcán Nevado del Ruiz

Volcán Nevado del Ruiz. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Durante los últimos meses, el Servicio Geológico Colombiano (SGC)ha registrado varios cambios en la actividad del volcán Nevado del Ruiz, debido a que la estructura está presentando inestabilidad en su sistema. Teniendo esto en cuenta, las autoridades de los departamentos aledaños al volcán están implementando estrategias de prevención en caso de una eventual emergencia.

En el caso de Tolima, desde la Gobernación pidieron ajustar algunos puntos de los planes de atención de riesgo establecidos, pues no consideran que sean completamente eficientes. Concretamente, se pide intervenir las vías de evacuación de 14 municipios que se encuentran en la zona de influencia del Nevado del Ruiz. Aseguraron que los caminos se han visto afectados por las lluvias, sobre todo aquellos ubicados en áreas rurales.

“En el plan de emergencia de respuesta rápida tenemos contempladas las vías de evacuación y los alcaldes nos piden que les ayudemos a mantenerlas al día y a mantenerlas transitables. De igual manera tener muy en cuenta los albergues y las ayudas humanitarias en caso de alguna evacuación”, pidió Freddy Torres Cerquera, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

Se detalló que los municipios tolimenses en riesgo son Armero, Guayabal, Mariquita, Lérida, Murillo, Casabianca, Herveo, Fresno, Venadillo, Villahermosa, Palocabildo, Falan, Ambalema, Líbano y Honda. De hecho, en los últimos tres se evidenciaron emisiones de cenizas.

Desde ese momento se activaron los protocolos y se pidió a los ciudadanos tomar medidas preventivas de salud, pues, pese a que la ceniza depositada en los municipios constituyó una capa muy delgada, sí cuenta con materiales abrasivos que pueden afectar la córnea humana. Por lo tanto, recomendó el uso de protección para las vías respiratorias y oculares con el objetivo de contener cualquier afectación en las próximas horas.

El Servicio Geológico Colombiano detalló que el fenómeno se está presentando ya que hay actividad sísmica al interior del volcán. Esta es de tipo tremor, lo que significa que es producida por movimientos del magma, las rocas fundidas al interior del volcán. Además, se reportó una dinámica de fluidos al interior del volcán. Otros movimientos son tipo drumbeat, es decir, movimientos relacionados con procesos de ascenso, emplazamiento, crecimiento y evolución de un domo de lava.

El SGC destaca que la inestabilidad del volcán es un comportamiento normal, pero a su vez ratificó que hay que estar atentos y monitorear el volcán permanentemente en caso de que se presenten otros cambios más drásticos.

“El volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel de actividad Amarillo. No se descarta que se presente actividad que pueda indicar una aceleración del proceso, implicando mayor inestabilidad del volcán y en consecuencia cambios en su nivel de actividad. Si bien, la inestabilidad del volcán se ha prolongado ya caso once años, es de vital importancia no acostumbrarse a su comportamiento y estar atentos a la información oficial que será publicada por el Servicio Geológico Colombiano”, explicó la entidad.

Señaló que durante el nivel de actividad amarillo pueden registrarse, además de los sismos y la emisión de ceniza y vapor, cambios en la estructura, ruidos y olores de gases volcánicos, es por esto que las autoridades de los departamentos de Caldas y Tolima fueron alertados. El llamado del SGC es a “extremar acciones enfocadas tanto a procesos de reducción de riesgo como al manejo de desastres como medidas de preparación ante actividad futura del volcán Nevado del Ruiz”.

La invitación es a que los ciudadanos deberán seguir atentos a la evolución del fenómeno volcánico a través de las redes sociales del SGC, que seguirá informando de manera oportuna los cambios que se puedan presentar. Adicionalmente, la entidad recomendó visitar su página web para consultar información complementaria a este boletín y de interés general.

