“Petro sigue recurriendo al odio de clases, a las mentiras y a incitar a la violencia”: Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez esta vez se fue en contra de Gustavo Petro: “Tras de ladrón bufón”

Este martes 26 de octubre, Federico Gutiérrez lanzó fuertes críticas al candidato presidencial Gustavo Petro y lo señaló de infundir el odio en la sociedad y querer dividir al país. El mensaje se registró luego de que Humberto de la Calle, por medio de su cuenta de Twitter, señalara que el senador de Colombia Humana, luego de su desmovilización, ha cumplido con la democracia, atacando los señalamientos de Gutiérrez en contra del congresista.

“No es que Gustavo Petro merezca aplauso cuando mezcló violencia y política. Pero después ha cumplido con la democracia. Inaceptable que Federico Gutiérrez desentierre esto como argumento de campaña. Es un llamado a nueva violencia. Así no!”, escribió de la Calle.

A esto, el político respondió y aclaró su recorrido en la política colombiana, dándole a entender a los colombianos que siempre ha sido transparente y busca la unión del país. Asimismo, dijo que aunque Petro se haya retirado de las armas, sigue incitando al odio.

“No Humberto. Yo nunca he empuñado un arma para atentar contra alguien. Me he comprometido siempre con La Paz y la verdad que implica la democracia. Petro puede que haya firmado un proceso, pero sigue recurriendo al odio de clases, a las mentiras y a incitar a la violencia”, sostuvo

Esta no sería la primera vez que Gutiérrez arremete contra Petro, pues el pasado 24 de octubre, exalcalde de Medellín le recordó al senador su paso por el M-19, en una clara estrategia por ganar adeptos en la extrema derecha y así, ser uno de los opcionados para llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones presidenciales.

“Hay que recordar que Gustavo Petro perteneció a un grupo armado ilegal. Grupo que asesinaba, secuestraba y torturaba. Vamos a recuperar a Colombia. No nos doblegaremos ante criminales”, escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

De igual forma, durante una entrevista con Semana, Gutiérrez, arremetió contra el senador de Colombia Humana, por una declaración que hizo en el diario El País, en la que afirmó que apoyaría un juicio contra Duque por el asesinato de jóvenes durante las marchas de 2021.

“Yo al presidente Duque lo conozco en lo personal, no hago parte de su gobierno, no hago parte de su partido, en unas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Pero tratar de mostrar a Iván Duque, presidente de los colombianos, como un genocida y como una persona que da instrucción de violaciones de derechos humanos para atentar contra jóvenes es algo que él está utilizando como una instrumentalización para generar un conflicto mayor, muy diferente a lo que él sí hizo cuando formó parte de un grupo armado y no fue enjuiciado”, manifestó Gutiérrez.

Asimismo, destacó que la gente no puede olvidar que hace años el senador “sí cometió delitos de lesa humanidad y la gente que lo rodeaba”, además, sostuvo que lo dicho por Petro no es más que una advertencia de que en su mandato habrá persecución política.

Durante otro aparte de la entrevista, el exalcalde de Medellín trajo a colación el dicho: “Tras de ladrón, bufón”, recordando que el senador tuvo una amnistía, en la que, junto con otros de su movimiento, cometieron delitos muy graves.

“Salimos fue a deberles. Ellos tienen la estrategia de la transferencia de la culpa. Quieren hacer creer que los genocidas son otros. Es como si la culpa fuera de los colombianos de todo lo que ellos tuvieron que hacer. Yo en eso no puedo estar de acuerdo”, enfatizó.

Gutiérrez hace parte de un grupo de exalcaldes y exgobernadores que exploran la posibilidad de aspirar a la Presidencia de Colombia. Entre los integrantes están Enrique Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá en dos ocasiones y se identifica como de centro derecha; Álex Char, dos veces alcalde de Barranquilla y los exgobernadores del Atlántico, Valle del Cauca, Eduardo Verano y Dilan Francisca Toro.

