“Nosotros no amenazamos con expropiación”: Gustavo Petro sobre polémica de tierras

02-10-2021 October 2, 2021, Bogota, Cundinamarca, Colombia: Presidential candidate Gustavo Petro talks during the presentation of the candidates of the political coalition ''Pacto Historico'' in the city of Bogota, Colombia on October 2, 2021, where the presidential candidate Gustavo Petro, Congresswoman Maria Jose Pizarro, and Senator Roy Barriers were present. POLITICA Europa Press/Contacto/Daniel Santiago Romero Chapa

Una nueva polémica causó el congresista Gustavo Petro, cuando en medio de su intervención en una sesión de la Comisión Primera del Senado, tuvo un intercambio de opiniones con las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia en el tema de agricultura en el país, señalando que existen muchas tierras en pocas manos, las cuales no están siendo aprovechadas por el trabajo de los campesinos, a lo que se refirió con un ejemplo sobre las que posee el expresidente Álvaro Uribe.

El líder de Colombia Humana aseguró que si llega a ser presidente todas las ganancias que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción deberán ser repartidas entre el empresario y los trabajadores: “Todas las ganancia que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción que logrará nuestro gobierno: por protección de importaciones, por reducción de costos de energía y financieros, debe distribuirse entre el empresario y los y las trabajadoras. Ese es el pacto”, escribió Petro.

Dicho anuncio le causó duras críticas entre varios sectores y el uribismo no fue excepción, pues Uribe publicó un trino donde, con nombre propio, le lanzó vehementes cuestionamientos al exalcalde de Bogotá.

El expresidente de Colombia citó varios señalamientos que le hicieron a Petro en las elecciones de 2018 y lo acusó de “espantar” a los empresarios, de querer “expropiar”, de “ilusionar” a los trabajadores y finalizó su pronunciamiento elogiando a su partido, el mismo que con el que el presidente Iván Duque llegó al poder en las elecciones en las que derrotó al jefe del petrismo.

“Propuestas de Gustavo Petro: 1. Equivalen a expropiar, espantan inversión privada; 2. Ilusionan trabajadores y después quedan en ruina; 3. Dejan inoperante la empresa privada. Sin recursos la política social. (Centro Democrático: más empresa privada y más política social. Estado austero”, tuiteó el exmandatario Uribe.

Lo cierto es que este fin de semana, Petro se refirió al polémico tema de expropiación de tierras y recalcó que es algo que le pertenece al pueblo colombiano.

“El espacio es esta tierra, que tiene que ser de la gente. Me echan ustedes de la Presidencia. Bienvenido que me saquen del Palacio de Nariño, si es que algún día llego a dormir allí, si incumplo la decisión de que este territorio sobre el cual estamos no le pertenezca al pueblo negro de Colombia”, manifestó.

De igual forma, el candidato presidencial se comprometió a la devolución de tierras si llega a ser el próximo presidente de Colombia, recalcando los derechos del “pueblo negro”.

“Ese es un compromiso, no solo este, sabemos que este es un tema nacional, pero aquí hay una deuda de cinco siglos con el pueblo negro, que trajeron a la fuerza a la esclavitud y esa indemnización la tenemos que pagar ahora y se llama que el pueblo negro sea el propietario de este territorio que lo vio nacer, que lo crio, que lo sostuvo y que lo vio gritar libertad”, sostuvo.

Sin embargo, luego de generar una nueva polémica, el candidato presidencial aclaró lo dicho y negó que hablara de expropiación entre sus propuestas de campaña.

“Nosotros no amenazamos con expropiación. Nuestra propuesta de tierras es la misma del empresario Hernán Echavarria Olázaga y de la ley 200 de tierras”.

Según el senador, se estaba refiriendo a “impuestos al latifundio improductivo y de compras estatales de tierra para el desarrollo de una democratización de la posesión de la tierra fértil como ordena la Constitución de Colombia”.

SEGUIR LEYENDO: