Juan Carlos Osorio se refirió a su posible salida del América de Cali

Foto de archivo del director técnico Juan Carlos Osorio de América de Cali. EFE/Luis Eduardo Noriega A

Este domingo 24 de octubre se cerró la fecha número 15 de la Liga BetPlay con el encuentro entre el América de Cali y Atlético Nacional, en el que el combinado verdolaga ganó 2-0. El partido terminó con hinchas en las canchas y un coro en contra de Juan Carlos Osorio, el cual pedía que deje su cargo como director técnico.

Desde el principio del segundo semestre del torneo local el América no ha tenido los mejores resultados, tanto así que a mediados de julio las directivas del equipo decidieron finalizar el contrato con Juan Cruz Real, razón por la cual llegó Juan Carlos Osorio a la dirigencia, pero esto no ha cambiado el destino de los escarlatas.

Tanto ha sido el malestar de la hinchada del América que este domingo, mientras el conjunto escarlata caía dos tantos a cero ante Nacional, parte de los fanáticos corearon: “Ya no más, ya no más, Osorio ya no más”, dejando en evidencia el interés de que el entrenador dé un paso al costados.

De hecho, cuando los jugadores y el resto del plante retornó a los camerinos tras el pitido del último minuto del partido, Juan Carlos Osorio tuvo que ingresar escoltado por la Policía, mientras que el ESMAD tuvo que desplegar a todos sus efectivos para evitar otros desmanes.

Tras finalizar el este duelo, Juan Carlos Osorio no evitó el encuentro con la prensa vallecaucana y se presentó para hablar sobre la nueva derrota del América de Cali en la Liga BetPlay. En esta conferencia el técnico confesó que es el máximo responsable de los malos resultados del equipo y asume lo que venga tras perder ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero.

Asimismo, aclaró que ni él ni sus jugadores son “culpables” porque no le han faltado el respeto a nadie, no le gusta que se use ese término para referirse a la situación deportiva que está viviendo su plantel. Respecto a su futuro, señaló que lo mejor es “reflexionar” y esperar a que la institución se manifieste en las próximas horas con la decisión que se tomará.

“Ahora lo que resta es cada uno descansar en silencio, reflexionar sobre la situación y seguramente mañana (lunes 25 de octubre) o por tardar el martes el club va a emitir un comunicado explicando la situación y la decisión que tomamos todos”, concluyó.

Recordemos que además de los malos resultados por la Liga BetPlay, el América viene de perder la Superliga ante Independiente Santa Fe, luego de que el marcador global quedara 3-2. Actualmente, los escarlatas se encuentran en la casilla 14 con 9 unidades, alejándose así del cupo a los primeros ochos en clasificar a la siguiente fase del torneo. Y el próximo partido será contra el actual campeón, Deportes Tolima, en condición de visitantes, el jueves 28 de octubre.

