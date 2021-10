Ana Lucía Domínguez finalmente reveló si piensa tener hijos con Jorge Cárdenas

Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez. Foto: Instagram

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas podrían entrar ya en la lista de los matrimonios más largos de las personalidades de la televisión colombiana. Este año completan 14 años de unión y aún reafirman su amor y su intención de mantener los votos.

Aunque los dos han tenido intención desde hace varios años de ser padres y ampliar su familia, hasta el momento no se ha dado. La actriz, que hizo parte de la primera novela de Pasión de Gavilanes que entregará su segunda parte el próximo año, contó el por qué.

Según contó Ana Lucía Domínguez al programa Buen Día Colombia del canal RCN, cuando contrajeron matrimonio planearon disfrutar dos años solos y luego iniciarían el proceso de paternidad, deseada y planeada por los dos. Sin embargo, llevan 14 de unión y ese primer plazo que se pusieron se ha ido extendiendo.

“Yo creo que si llegamos a tener uno es un montón, pero no estoy segura. Me parece súper emocionante; cuando me enteré del embarazo de Viole como que te dan ganas y uno dice ‘ay qué rico’. Obviamente sí quiero, todo me encanta, pero no sé qué nos depara el destino”, aseguró la actriz al programa matutino de RCN.

Domínguez se refería a la presentadora del mismo programa Violeta Bergonzi, quien el pasado mes de agosto anunció que estaba en embarazo. En plena transmisión del matutino, la mujer anunció a los televidentes y a sus compañeros de set que se convertiría en mamá, una experiencia que vive por primera vez.

Ana Lucía explicó que el trabajo es lo que le ha impedido tomar la determinación para quedar en embarazo. Según dijo, hace poco terminó la grabación de una serie que, al parecer, es la mejor que ha hecho en toda su carrera y, además ya tiene el contrato para la grabación de la segunda temporada.

“Ya me están llamando para hacer otra serie. Me gusta mucho trabajar y tengo un esposo que no es envidioso, él me dice ‘cuando tú quieras y te sientas tranquila’”, agregó Domínguez en referencia a Jorge Cárdenas.

En una pasada entrevista en el mes de junio con el programa Lo sé todo, Cárdenas afirmó que la actriz estaba pasando por un momento “interesantísimo” en su carrera y él también veía varias oportunidades en su negocio personal. “No es algo que hayamos relegado, pero no es algo que esté en los planes inmediatos”, afirmó.

Por lo pronto ambos están convencidos del amor que sienten mutuamente y que, aunque está en los planes llegar a tener un hijo o una hija, no es una de las prioridades de la relación en la actualidad, podría ser un plan a futuro.

Ana Lucía Domínguez interpretó a Libia Reyes en Pasión de Gavilanes, la hermana mayor que desencadenó la historia, fue una de las primeras en confirmar que no haría parte de la segunda producción de la telenovela. La razón es que estaba llevando la realización de una serie con la productora Netflix, un proyecto que promete destacar todo su talento, pero del que no ha revelado más detalles hasta el momento.

Cabe mencionar entonces que Ana Lucía ya ha participado en producciones de ese portal de contenidos audiovisuales, fue hasta hace poco que participó en la comentada serie ‘¿Quién mató a Sara?’, en la que hizo un papel de una mujer embarazada; y en la serie ‘Nicky Jam: el ganador’.

Cárdenas, según contó en una entrevista con la Revista Semana, dirige varios negocios que ha emprendido junto a su esposa. Entre ellos una empresa de maquillaje que produce en México y vende en Colombia, así como una compañía de sanitización que tuvo importante crecimiento durante la pandemia de covid-19.

