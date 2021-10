Nairo Quintana se destapó y confesó la razón por la que no ha rendido en los últimos Tour de Francia

Nairo Quintana se destapa y confiesa la razón por la que no ha rendido en los últimos Tour de Francia. Vía: Twitter

Para nadie es un secreto que el boyacense Nairo Quintana es uno de los máximos ídolos del deporte colombiano en la historia, pues sus títulos en el Giro de Italia 2014 y La Vuelta a España 2016 han dejado el nombre del ciclismo ‘cafetero’ y latinoamericano en alto. Esto por supuesto fue clave para que el ciclismo del continente sudamericano fuera tenido en cuenta y se abrieran las puertas a una generación que actualmente brilla en territorio europeo con nombres como Egan Bernal, Richard Carapaz, Miguel Ángel López, entre otros.

De hecho, la presencia del experimentado pedalista en las carreras más importantes del calendario ciclístico representa cierto peligro para los llamados a pelear por la general. Sin embargo, sus últimas temporadas no han sido las mejores y él mismo lo reconoce.

Y es que el sueño que aún no ha podido cumplir Quintana es quedarse con el título del Tour de Francia y, aunque ha sido podio en varias oportunidades, no se resigna ante la posibilidad de pelear por la camiseta amarilla. No obstante, no ha tenido el mejor rendimiento en las recientes ediciones y eso preocupa a varios de sus aficionados.

Actualmente se completan 8 años desde que el colombiano hizo su primer podio en el Tour, pues en la edición del 2013, la misma en la que hacía su debut en la carrera por etapas más importante del ciclismo mundial, fue segundo detrás del británico Chris Froome que estaba su mejor momento y que le quitó el sueño amarillo en más de dos ocasiones.

A pesar de ser tres veces podio (2013, 2015 y 2016), Nairo no ha vuelto a estar cerca de pelear por la camiseta amarilla debido a que, desde el 2017, su mejor posición la logró en 2019 cuando fue octavo. De ahí en adelante ha sido 17° y 28°, llegando a enfocar su pelea en la camiseta de puntos que premia al mejor ciclista en la montaña.

Por esa razón, en diálogo con el Diario As, el corredor del Arkéa Samsic explicó la razón por la que no ha rendido de la misma manera en las recientes ediciones de la competencia. Aunque no dio declaraciones claras sobre las anteriores ediciones, sí apuntó a lo que pasó en el 2020.

“Sí, desgraciadamente por unos motivos o por otros no logré sacar mis mejores prestaciones en el Tour. Sin embargo, me veo a mí mismo como un corredor de la general y los rivales respetan mi presencia como un vencedor de grandes vueltas. Salvo en 2020, en el que arrastraba alguna molestia física, acudo con la convicción de disputar la clasificación”, aclaró.

No obstante, dejó claro que, a pesar de sus 31 años, su ilusión por quedarse con el primer lugar del podio aún sigue vigente.

“Cada vez que me coloque un dorsal en el Tour, iré con la ilusión de llevarme a Colombia la camiseta amarilla. Pasan los años, te haces más viejito y sale gente que pega más fuerte, pero la ambición nunca debe perderse. Y que se recuerda que en un solo curso (2016) alcanzamos para el país cuatro podios (Chaves, segundo del Giro y tercero de La Vuelta; Nairo, tercero del Tour y el campeón en la ronda española), las cosas cuestan muchísimos sacrificios”, afirmó para As.

NAIRO FUE UNA DE LAS FIGURAS EN LA PRESENTACIÓN DEL TOUR 2022

Nairo Quintana fue una de las figuras que hizo presencia en la presentación del recorrido del Tour de France 2022, ceremonia que se llevó el pasado 14 de octubre. Sin duda alguna, la que para muchos es considerada como la carrera más importante del ciclismo mundial, es la competencia que más ambición despierta en él, luego de varios años en los que no ha podido pelear por la general.

Su presencia es la carrera más importante por etapas es casi un hecho y en diálogo con EFE confirmó que quiere ir por todo y alabó el peso que tiene la montaña en la nueva edición.

“Para mí el Tour siempre ha sido la carrera del año, toda mi preparación va a estar centrada en el Tour. Tendremos que hablar con los directores y con el resto de los compañeros. Analizaremos el recorrido y tomaremos la decisión sobre la forma en la que afrontaremos el Tour”, mencionó el líder del Arkéa.

Quintana reconoció que le haría ilusión volver a ser el jefe de filas de su equipo y “correr para hacer una buena posición en la general”, recordemos que este año finalizó en la posición 28 a más de una hora del campeón Tadej Pogacar.

“Soy un corredor de la general. Todos los años he venido con esa ambición menos el año pasado, que arrastraba problemas físicos”, señaló.

Pese a que en las últimas ediciones sus actuaciones no han sido las mejores, Quintana cree que puede volver a brillar.

“Hay Nairo para rato, estamos bien, mejorando cada día. Por primera vez en mucho tiempo termino una temporada bien físicamente, y con ganas de trabajar para el año que viene”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: