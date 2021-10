Federico Gutierrez ataca a Petro y liga a asesinatos y torturas

Federico Gutiérrez esta vez se fue en contra de Gustavo Petro: “Tras de ladrón bufón”

Este 24 de octubre, Federico Gutierrez, exalcalde de Medellín, atacó en su cuenta de Twitter de nuevo al senador Gustavo Petro al recordarle su paso por el M-19, en una clara estrategia de ganar adeptos en la extrema derecha y así uno de los opcionados para llegar a la Casa de Nariño en las próximas elecciones presidenciales.

“Hay que recordar que Gustavo Petro perteneció a un grupo armado ilegal. Grupo que asesinaba, secuestraba y torturaba. Vamos a recuperar a Colombia. No nos doblegaremos ante criminales”, escribió Gutierrez en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Federico Gutierrez hace parte de un grupo de exalcaldes y exgobernadores que exploran la posibilidad de aspirar a la presidencia de Colombia. Entre los integrantes está Enrique Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá en dos ocasiones y se identifica como de centro derecha; Álex Char, dos veces alcalde de Barranquilla y los exgobernadores del Atlántico, Valle del Cauca, Eduardo Verano y Dilan Francisca Toro.

Pero el exmandatario de Medellín juega a dos bandas: durante su alcaldía en la capital antioqueña fue cercano a Álvaro Uribe Vélez y buscaría su apoyo a puerta cerrada, pues se quiere vender como un candidato de centro a pesar de su clara afinidad política con la derecha y extrema derecha colombiana.

Federico Gutiérrez fue cercano a Álvaro Uribe y se mostró agradecido con el exmandatario cuando fue alcalde de Medellín, e incluso ha sido nombrado por miembros de Centro Democrático en el ramillete de precandidatos de ese partido para suceder a Iván Duque.

No es la primera vez que Federico Gutierrez usa a Petro como palanca electoral. Durante una entrevista con Semana Gutiérrez, arremetió contra el senador de la Colombia Humana, por una entrevista que hizo este último en el diario El País donde dijo que apoyaría un juicio contra Duque por el asesinato de jóvenes durante las marchas de 2021.

“Yo al presidente Duque lo conozco en lo personal, no hago parte de su gobierno, no hago parte de su partido, en unas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Pero tratar de mostrar a Iván Duque, presidente de los colombianos, como un genocida y como una persona que da instrucción de violaciones de derechos humanos para atentar contra jóvenes es algo que él está utilizando como una instrumentalización para generar un conflicto mayor, muy diferente a lo que él sí hizo cuando formó parte de un grupo armado y no fue enjuiciado”, manifestó Gutiérrez.

Asimismo, destacó que la gente no puede olvidar que hace años el senador “sí cometió delitos de lesa humanidad y la gente que lo rodeaba”, además, sostuvo que lo dicho por Petro no es más que una advertencia de que en su mandato habrá persecución política.

“Eso va a ser una persecución política y estoy seguro de que los colombianos no quieren eso”, aseguró el candidato.

Durante otro aparte de la entrevista, el exalcalde de Medellín trajo a colación el dicho: “Tras de ladrón, bufón”, recordando que el senador tuvo una amnistía, en la que, junto con otros en sus tiempos, cometieron delitos muy graves.

“Salimos fue a deberles. Ellos tienen la estrategia de la transferencia de la culpa. Quieren hacer creer que los genocidas son otros. Es como si la culpa fuera de los colombianos de todo lo que ellos tuvieron que hacer. Yo, en eso no puedo estar de acuerdo”, enfatizó.

Al contrario de lo dicho por el senador, Gutiérrez indicó que lo correcto “es enjuiciar a los que han apoyado los actos violentos, cuando estaban destruyendo a media Bogotá, Gustavo Petro decía que Bogotá arde, y eso sí debería tener un juicio”, en medio de un llamado al no dejarse convencer por los odios.

De igual manera, indicó que lo dicho por Petro ha sido la excusa que han tenido exmiembros de las extintas Farc, Santrich, Timochenko y Márquez, “se amparan en que todos los actos terroristas, los secuestros y la violencia a los derechos humanos, eran porque supuestamente, estaban defendiendo las libertades, ¿cuáles libertades? si lo que hicieron fue suprimir al pueblo colombiano”, manifestó el exalcalde.

La más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Semana reveló que Gustavo Petro tiene el 19,7 por ciento de intención de voto para las elecciones presidenciales, mientras que Federico Gutierrez solo aparece con un 3 %.

SEGUIR LEYENDO