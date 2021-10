Rodolfo Hernández no llevará listas al Senado

Rodolfo Hernández, exalcalde colombiano. Foto: Colprensa.

El exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial, Rodolfo Hernández, anunció que su movimiento político, ‘La liga de Gobernantes anticorrupción’, no llevará listas al Senado de la República y a la Cámara de Representantes para las elecciones de 2022.

El empresario santandereano, quien es el fundador y director de la colectividad con la que busca llegar a la presidencia de Colombia en los comicios del próximo año, señaló que solo apoyará la lista a la Cámara de Representantes de Santander, “con el propósito que el departamento sea un ejemplo nacional en la derrota a la corrupción”.

“Esta decisión se toma porque los politiqueros pretenden utilizar mi imagen y buen nombre para seguir con las mismas prácticas politiqueras que nos han gobernado hace más de treinta años”, indicó Hernández en un comunicado.

A su vez, señaló que el equipo de ‘La Liga de Gobernantes Anticorrupción’ y sus colaboradores enfocarán sus esfuerzos en la recolección de un millón de firmas, las cuales tendrán que ser validadas por la Registraduría Nacional, para lograr el aval de su candidatura a la presidencia.

Por su parte, el otro director de la colectividad, Óscar Jahir Hernández, le aseguró a Blu Radio que esta decisión también se toma debido a los altos costos financieros que que se derivan de lanzar 102 candidatos en los otros 31 departamentos del país.

Este anuncio, se da dos mese después que se filtrara un nuevo audio en el que el exalcalde le solicitaba sumas de dinero a quienes aspiraban a conformar las listas de su colectividad para llegar al Congreso de la República.

En ese momento declaraciones de Hernández desataron una dura controversia en redes sociales y la opinión pública; situación que lo obligó a excusarse. En el polémico audio, que fue divulgado por el diario Vanguardia, se le oye pedir el diez por ciento del sueldo para quienes deseen obtener una curul en su ‘bancada’.

“Para poder empezar a tener la seguridad de atender los gastos que se avecinan yo les rogaría que por tarde mañana miércoles antes de las 4:00 de la tarde nos giraran el 30 % del compromiso que hay para atender esos gastos. Quiere decir que Jorge (Figueroa) debe poner $60 millones, Ludwing (Gómez) $30 millones y $60 millones, porque va a la superfija, Emiro (Arias)”, expresó Rodolfo Hernández en el audio revelado por Vanguardia.

Además, en el audio, se le escuchaba decir que necesitaba recuperar varios recursos de su capital político, invertido en la campaña, y por eso hacía ese tipo de solicitudes. “Después hacemos un flujo de fondos, cuando se necesite, y ustedes me lo firman como compromiso porque la verdad es que no quiero que ustedes me pongan a pagar cuentas a mí como históricamente me ha tocado”, expresó Hernández.

Debido a esto, la oficina de prensa de Hernández emitió un comunicado de prensa en el que excusó al político y aclaró que la plata en mención fue solicitada por la Registraduría Nacional, supuestamente, para inscribir a los personajes a las listas.

El empresario, el cual fue destituido por la Procuraduría General de la Nación cuando se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga por su supuesta participación en política en 2019, se ha ubicado dentro de los primeros puestos en las encuestas más reciente frente a los candidatos la Presidencia del país.

SEGUIR LEYENDO