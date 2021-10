Así se defendió Gustavo Bolívar del esposo de María Fernanda Cabal, que lo comparó con Alex Saab

Bogotá, 4 de diciembre de 2018. En la foto: Gustavo Bolívar, Senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

La extradición a los Estados Unidos del criminal Alex Saab dio de qué hablar en todo el mundo y en Colombia no pasó desapercibida, al punto que se utilizó como ataque político por el director de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) contra el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

José Félix Lafaurie utilizó su cuenta de Twitter para referirse al congresista y publicó una fotografía con dos rostros, a la izquierda se ve el del supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab; y a la derecha el senador y también escritor, reconocido por su obra ‘Sin senos no hay paraíso’.

La publicación, con la que pretendía hacer una ofensiva comparación, recibió múltiples reacciones, aún más, el mensaje con el que el también esposo de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, agregó a su pulla: “Encuentre las diferencias... ahora los dos viven en Miami. #OjoConEl2022″, escribió el dirigente ganadero.

Luego de varios mensajes a la publicación, el propio Gustavo Bolívar respondió y, como ya es usual en él, no se guardó nada contra uno de sus aparentes adversarios políticos.

En su contestación, no solo le explicó las diferencias entre él y Saab, usó el apellido de Lafaurie como sinónimo de robar y le sacó a relucir al abogado De La Espriella, sino que también mencionó las supuestas conminaciones que lo obligaron a salir del país recientemente.

“Diferencias grandes: Uno es un testaferro, defendido por su amigo Abelardo de la Espriella y el otro un escritor, que no ha lafauriado tierras a nadie, no ha matado, no ha robado, no ha recibido subsidios del Estado, no es para (¿militar?), no cobra peaje a ganaderos y está en Estados Unidos por amenazas”, escribió Bolívar en Twitter.

Por el momento, Lafaurie no se ha pronunciado nuevamente al respecto. Sin embargo, no es el único hecho que ha dejado el nombre de Gustavo Bolívar en las tendencias de redes sociales; en las últimas horas se conoció el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que negó la tutela interpuesta con el senador para que le entregaran la segunda vicepresidencia del Senado.

Los hechos se remontan al pasado 20 de julio, cuando se instauró la última legislatura del período hasta 2022, donde fue el senador Iván Name de la Alianza Verde quien quedó elegido como segundo vicepresidente, luego de que a Bolívar no le alcanzó la votación para ocupar esa dignidad al obtener 66 votos en blanco y 32 a favor.

Dichos resultados, que causaron toda una pelea entre los sectores de oposición al Gobierno, fueron a parar en una tutela del senador petrista a los estrados judiciales y, posteriormente electorales del CNE por “la presunta vulneración al derecho a la participación de la oposición en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular”, reza el organismo.

Pues bien, el CNE definió que el voto en blanco que primó en la elección de Name y no de Bolívar no fue una “jugadita”, como el mismo parlamentario lo calificó, y que, por el contrario, “constituyó mayoría respecto del total de la votación válida, lo cual evidencia el disenso de los electores frente al aspirante, por lo que no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia de la mesa directiva, ni era dable postularlo nuevamente”.

Asimismo, los magistrados se refirieron a la división que hubo entre los partidos denunciantes y la Alianza Verde tras la decisión de que fuera Name y no Bolívar quien recibiera ese cargo y, aunque no desconoció la falta de consenso, sí dijo que se respetaron los derechos de la oposición, tal y como lo establece la Ley Estatutaria 1909 de 2018.

“Es importante mencionar que las desavenencias presentadas dentro de este proceso de elección del segundo vicepresidente de la mesa directiva del Senado, hicieron que su presidente tomara decisiones que permitieran proteger los derechos de las organizaciones políticas en mención, por lo que en el presente caso considera la sala plena que se garantizó el derecho consagrado en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, puesto que pese a no existir unanimidad en los partidos de oposición respecto del postulado y frente a las divergencias existentes entre las organizaciones políticas opositoras, la representación que concede la Ley en las mesas directivas se cumplió, imperando la efectividad y prevalencia del derecho sustancial”, sentenció el CNE.

