María Isabel Urrutia advierte un camino difícil para Catherine Ibargüen en el Congreso

María Isabel Urrutia, primera campeona olímpica de Colombia, criticó a los políticos que se apropian de los triunfos deportivos en los Juegos Olímpicos. Foto: Colprensa

Varias han sido las reacciones que ha ocasionado el reciente anuncio de la atleta Catherine Ibargüen, de aspirar al Congreso de la República en las próximas elecciones legislativas de marzo de 2022 y en las que encabezará la lista al Senado del partido de La Unidad (La U).

Entre las personalidades que se han manifestado ante el hecho, está la recordada levantadora de pesas olímpica María Isabel Urrutia, quien también hizo carrera política, siendo elegida en dos periodos para ocupar una curul en la Cámara de Representantes.

La primera medallista de oro olímpica de la historia de Colombia dio su opinión sobre la carrera política que empieza Ibargüen y asimismo, habló en W Radio de su experiencia, calificándola como un viaje difícil y con mucho peso:

“Llegar al Congreso es una experiencia muy importante, pero hay que saber con quién hay que llegar. A mi me pasó lo mismo que a Caterine y en mi vida me pesó. Fue muy difícil marcar una diferencia cuando aspiré por un partido de los que estaban cuestionados, como hoy por hoy existe el cuestionamiento frente al partido que ella eligió”, recordó Urrutia.

Asimismo, contó que sus primeros años en el Congreso de la República fueron los más complicados, pero que en su segundo periodo pudo sobrellevar mejor el rol, debido a la experiencia:

“Uno tiene que tener un carácter muy fuerte para poder debatir ahí y más en estos momentos que hay que actuar como bancada. Cuando yo estuve uno podía actuar como independiente, pero ahora como bancada se lo pueden tragar vivo a uno y puede salir mal”, indicó la oriunda de Valle del Cauca.

Cabe recordar que, hace unos meses María Isabel advirtió que los candidatos no pueden hacer uso de las victorias deportivas para beneficios electorales.

En conversación con Pulzo, la legendaria expesista fue crítica con los futuros gobiernos. “Sea el gobierno que sea, lo que debe buscar es no politizar el deporte. Que el deporte no sirva para buscar votos o cualquier cosa. Si no, para seguir haciendo lo que hacemos, que es buscar el alto rendimiento, pero con lo que ya inició el doctor Lucena, que es hacer que los niños y las niñas de todo el país puedan practicar el deporte que quieran”, indicó Urrutia.

Ahora, confirmada la candidatura de Ibargüen, también se pronunció el exfutbolista Willington Ortiz, quien en diálogo con la emisora aprovechó para aconsejar a la medallista olímpica:

“Yo le recomiendo meterse en eso porque los deportistas debemos entrar al Congreso donde hacen las leyes y los proyectos importantes […] Lo que debe hacer es prepararse, tener unos buenos asesores”, señaló.

A sus 37 años de edad, Caterine Ibargüen decidió apartarse de la gloriosa carrera deportiva que hizo en el atletismo con las 21 medallas en Juegos Olímpicos que llevó a Colombia. Tras las justas en Tokio 2020 realizadas este año, aseguró que no sabía que iba a ser de su futuro.

Meses después, la oriunda de Apartadó, Antioquia, incursionará en la experiencia legislativa luego del cambio generacional visto en los olímpicos de Tokio donde fue protagonista la atleta venezolana, Yulimar Rojas, lo que podría significar su retiro de toda competición deportiva.

