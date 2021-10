“Mamá, tranquila, me detuvieron, pero por robar celulares los jueces lo dejan a uno en libertad”: desarticulada banda que habría dejado por lo menos 35 personas heridas en Bucaramanga

Robo de celulares en Colombia. Imagen de referencia.

A través de atraco, cosquilleo, descuido, engaño y raponazo, la banda de ladrones ‘Los Pocholos’ tenían azotados a los pobladores de la capital santandereana con los constantes robos de equipos celulares, pero en las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró desarticular esta organización delictiva.

De acuerdo con las autoridades, los operativos se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, con lo que confirmaron que 16 personas fueron capturadas y que cerca de 65 dispositivos fueron recuperados durante los allanamientos realizados después de un largo trabajo investigativo.

Oliden Riaño, director de la Fiscalía seccional de Santander, señaló que “los operativos fueron efectuados en algunas viviendas y locales comerciales de la ciudad de Bucaramanga. Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, receptación y uso de menores para la comisión de delitos y porte de armas de fuego”.

@PoliciaDisec

Según lo informado por el medio regional La Vanguardia, a esta organización se le atribuyen 120 hechos de receptación de Equipos Terminales Móviles, es decir, que compraron celulares que habrían sido hurtados a 120 personas.

Uno de los casos que se les imputa a estos delincuentes, fue un robo, el pasado 2 de agosto, cuando una mujer fue abordada por estos sujetos, quienes la golpean en varias ocasiones, causándole laceraciones en las extremidades superiores, inferiores y dorso de su cuerpo, todo con el fin de despojarle de su celular.

De los más de 60 dispositivos móviles que les fueron incautados, autoridades especializadas corroboraron que algunas equipos tenían el IMEI borrado, otros siete celulares tenían el IMEI alterado; mientras que otro equipo reportó este número duplicado, “Se hallaron 36 celulares de los cuales no se acreditó su legalidad y/o procedencia a través de una factura u orden de servicios, cinco computadores, tres discos duros, un arma traumática tipo pistola con cinco cartuchos para la misma”, informó la policía del Bucaramanga.

Por su parte, Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que la desarticulación se logró gracias a que “los investigadores adelantaron por más de año y medio 1.375 actividades de policía judicial, entre ellas interceptaciones, entrevistas y seguimientos, los cuales sirvieron para ejecutar la operación”, confirmó el oficial.

En las interceptaciones que realizaron los investigadores, se escucha cómo uno de los delincuentes habla con su madre y le manifiesta: “Mamá tranquila no se preocupe me detuvieron, pero eso no pasa nada. Por robar celulares los jueces lo dejan a uno en libertad, tranquila no pasa nada. Me quedé sin nada, me quedé en la quiebra, pero no pasa nada”, expresa el delincuente a su progenitora.

Asimismo, en otros audios se evidencia cómo una vez tienen los equipo hurtados, los asaltantes llaman a compradores, y les pregunta por el dinero que les pueden ofrecer:

“Oiga papá me acabe de volar un phone 12, cuanto me da,” dice al comprador, “pero hablé rápido”, se le escucha al ladrón ofertar el equipo de alta gama.

En otra conversación, se revela lo nexos que tiene con otro hombre a quien llamas alias ‘Chupón’, quien al parecer es un técnico encargado de modificar los equipos para que estos pueden ser nuevamente vendido.

“¿Qué pasó chupón?, necesito hacer un bypass a seis Xiaomi que tengo parqueados de las referencias 8 y 9″. le dice uno de los delincuentes al técnico, quien le responde, “traigámoslos y le hago la cirugía y le cobro barato porque usted es cliente mío”.

Ante este importante golpe a la infraestructura delincuencial en Bucaramanga, la Policía hizo un llamado a las personas para que no compren equipos de dudosa procedencia, sino que por el contrario los adquieran en establecimientos certificados.

Con respecto al robo de celulares en Colombia, la Corporación Excelencia para la Justicia presentó un informe que señala los horarios y delitos más comunes en el país durante 2021, en el hurto de celulares es uno de los hechos más reportados a las autoridades, según el informe, señaló que ocurren entre las 10 a.m. y 12 de día, así como desde las 6 p.m. hasta las 9 p.m., los viernes y sábados.

Además reveló que aumentó el uso de armas de fuego para cometer delitos, pasando de 82.013 incidentes en 2020 a 96.842, con un promedio de 399 episodios cada día.

Finalmente, otro dato que se destaca del documento de la Corporación Excelencia para la Justicia es que las ciudades con la mayoría de casos son Bogotá y Medellín, seguidos de Cali.





SEGUIR LEYENDO