Ciudad Verde, en Soacha, ahora tiene registraduría auxiliar

Este jueves 21 de octubre se inauguró la nueva sede auxiliar de la registraduría en Ciudad Verde, Soacha. EL nuevo espacio estará dotado con la infraestructura y elementos tecnológicos necesarios para prestar a los soachunos los servicios de registros civiles, cédulas, tarjetas de identidad y procesos electorales.

La Registraduría Auxiliar de la comuna tres se encuentra ubicada en el Centro Comercial Prado Verde en los locales 149 y 150, donde se espera atender a más de 47.000 familias residentes de la ciudadela y de toda la comuna tres.

El registrador nacional, Alexander Vega, exaltó la importancia de establecer estos espacios con el fin de potencializar el censo electoral de la ciudad. Además, indicó que el abstencionismo en las elecciones por parte de los soachunos se debe también a la falta de infraestructura.

“Estamos poniéndonos al día con una deuda histórica que tenía la nación desde hace 20 años con Soacha. La abstención electoral de los soachunos es por infraestructura, tiempos y costos y no por voluntad, por ello vamos a garantizar que en diciembre estén habilitadas las demás registradurías para facilitar el acceso de todos los ciudadanos, para que en total sean seis nuevas sedes”, destacó el registrador.

La Registraduría cuestionó al DANE por censos erróneos

Durante el evento, Vega además cuestionó al DANE sobre cinco millones de colombianos que no estarían censados. El funcionario aseguró que sólo hay 50 millones de personas censadas y 55 millones con registro civil.

“No es posible que el DANE no tenga en cuenta las bases de datos de la registraduría. Los alcaldes deben hacer valer su población y municipios como Soacha son nuestra prioridad para que las transferencias de la nación sean realmente con el número de población que tiene la ciudad y no con menos”, puntualizó Vega.

El funcionario sostuvo que Soacha no tiene 400.000 habitantes sino alrededor de un millón, por eso, con apoyo de funcionarios de la registraduría se realizará jornadas por las diferentes comunas en busca de los niños que no están registrados y de las personas que no tienen cédula, para que el DANE los incluya y el Gobierno nacional le gire los recursos a los que Soacha tiene derecho por esos ciudadanos.

Por su parte, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, agradeció el compromiso por parte del registrador para el avance electoral de la ciudad.

“Desde la Registraduría Nacional están viendo a Soacha como una ciudad y no como un pueblo. Estamos entregando resultados de manera oportuna para beneficiar a los ciudadanos y que ejerzan su derecho al voto”, concluyó el mandatario.

María Martínez, residente de la ciudadela Ciudad Verde, es de las primeras beneficiarias de la nueva registraduría la cual se encuentra ubicada a cinco minutos de su vivienda. “Con esta registraduría, me estoy ahorrando 6.000 pesos y dos horas para ir a hacer mi trámite. Invito a todas las personas a que hagan uso de estos espacios”, mencionó la ciudadana.

Con esta nueva entrega, aumenta la División Política Electoral de la ciudad con nueve nuevos puntos de votación y siete registradurías, una en cada comuna, para que todos los soachunos tengan un servicio de calidad disminuyendo los tiempos de desplazamiento.

