Beneficiarios del Icetex podrán pagar sus créditos de acuerdo con sus ingresos

Tras la aprobación del Congreso de la República de la Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, el Icetex anunció que los estudiantes que accedan a un crédito educativo con la entidad o ya cuenten con uno, podrán acceder a un nuevo esquema de financiación, a través del cual pagarán sus cuotas de acuerdo con el salario que reciban, es decir, que la obligación sea proporcional a sus ingresos.

“Los usuarios del Icetex harán su reembolso siempre y cuando perciban ingresos y estos sean superiores a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), así quedó establecido en el artículo 118 de dicha Ley, aprobada en el Congreso de la República”, informó la entidad.

Según explicó el Icetex, lo anterior quiere decir que quienes no tengan empleo o reciban un ingreso igual o inferior a un salario mínimo mensual vigente, no tendrán que realizar los pagos de sus cuotas y no entrarán en estado de mora con la entidad. De igual manera, el nuevo esquema eliminará la cartera castigada, la cobranza y los reportes en centrales de riesgo.

Así mismo, este nuevo modelo de financiación permitirá que los usuarios del Icetex no paguen su obligación mientras se encuentran cursando sus estudios financiados.

El Icetex también precisó que la cuota de reembolso de los usuarios que se acojan a ese nuevo esquema de financiación no podrá superar el 19% de su salario mensual. La entidad igualmente señaló que ese modelo establece que los pagos sean deducidos por parte de los empleadores a quienes los beneficiarios presten sus servicios.

“Igualmente se realizarán recaudos hasta que se completen los pagos de los recursos entregados como apoyo para realizar los estudios, lo cual en ningún caso podrán exceder los 20 años. Si transcurrido este período no se logra el recaudo total de los recursos adeudados, la obligación se dará por terminada”, indicó el Icetex.

La entidad además resaltó que el nuevo mecanismo aplicará tanto a quienes obtengan un nuevo crédito como a los actuales beneficiarios y será una medida a la que los usuarios podrán acudir de manera completamente voluntaria.

El presidente del Icetex, Manuel Acevedo, por su parte puntualizó en que el objetivo del nuevo esquema será “aumentar el número de oportunidades y alternativas para que los jóvenes y las familias puedan libremente elegir qué línea de servicios, qué valores a pagar y condiciones de tasa y de acceso. En ese sentido, la financiación contingente al ingreso es una de esas alternativas que se une a las que hemos venido creando y fortaleciendo a lo largo de los años.”

Icetex abre convocatoria de becas para estudios de pregrado, maestría y doctorado en Rusia

En línea con las ayudas económicas para que los colombianos puedan cursar estudios de educación superior, el Icetex recientemente también anunció que, con el apoyo del gobierno ruso, abrió una convocatoria de becas para quienes quieran realizar programas de pregrado, maestría y doctorado en Rusia.

Aunque no hay un número específico de becas que se otorgarán, el Icetex informó que a los estudiantes beneficiados la ayuda les cubrirá el 75% de la matrícula de su programa y además obtendrán otros beneficios como gastos de alojamiento y/o un pago mensual dependiendo del progreso académico del estudiante.

De igual manera, la entidad indicó que “las becas para este país, brindarán facilidades para quienes no dominen el idioma, a través de un curso intensivo de lengua rusa, si aplica, previo al inicio del programa de pregrado, posgrado o doctorado. Este beneficio traerá muchas ventajas a los becarios, pues el idioma es hablado por cerca de 260 millones de personas en el mundo.”

Quienes estén interesados en aplicar a la convocatoria podrán hacerlo hasta el próximo 1 de noviembre a través de la página web del Icetex https://cutt.ly/IRzAZMn.

Para conocer información más detallada, puede ingresar al siguiente artículo donde le explicamos todo: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/20/quiere-estudiar-en-rusia-icetex-abre-convocatoria-de-becas-para-2022/.





