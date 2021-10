José Miguel Vivanco sobre la respuesta de Iván Duque a la carta que envió al gobierno de Estados Unidos: “No me esperaba una respuesta de ese tipo proveniente del jefe de Estado”

“Sobrerreacción”: José Miguel Vivanco sobre la respuesta de Iván Duque a la carta que envió al gobierno de Estados Unidos. Fotos: Reuters

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), le envió una carta a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que le solicita presionar a Iván Duque para mejorar la situación en derechos humanos en Colombia.

“Muchas comunidades rurales corren el riesgo de volver a los niveles de violencia previos al proceso de paz”, expresó el director, en la carta dirigida al gobierno de Estados Unidos, que ha tenido una recelosa relación con la administración de Duque.

Frente a esto, Duque se pronunció sobre el tema y arremetió fuertemente contra Vivanco, a quien lo acusó de querer acumular titulares en los medios de comunicación con la misiva.

“Yo creo que el secretario de Estado de Estados Unidos, por quien tengo un profundo respeto, no atiende a presiones de nadie, aquí hay una relación de Estado a Estado y hay gente que le gusta el protagonismo y que le gusta siempre buscar primeras planas”, indicó el mandatario, en un polémico pronunciamiento.

Además, lo acusó de querer sacar provecho de la visita de Blinken, la primera desde que Joe Biden se posesionó. “Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita haciéndoles el juego del protagonismo mediático; él viene a trabajar en una agenda migratoria y con Colombia en distintas materias”, aseveró.

Frente al fuerte ataque, José Miguel Vivanco calificó las declaraciones como desafortunadas, que no las esperaba por parte del jefe de Estado y contrarias a la comunicación que ambos sostienen.

“La verdad es que yo no me esperaba una respuesta de ese tipo proveniente del jefe de Estado. Yo he tenido y mantengo una excelente comunicación con el presidente Duque desde antes de que fuera presidente de Colombia. Siempre hemos procurado sostener una comunicación constructiva, podemos estar en desacuerdo, pero fundamentalmente respetuosa. Así lo he sido y lo seguiré siendo”, dijo, en entrevista con Mañanas BLU de Blu Radio.

Además, la valoró como una “sobrerreacción” que desvía la atención de los temas que se deben tratar.

“Creo que está sobrerreacción del presidente no es afortunada porque distrae el debate de lo esencial. Es inadmisible que pretenda, sugiera o que se nos acuse que estamos haciendo esto para robar titulares en los diarios y medios. Ese no es el objetivo. El objetivo es asegurarnos de que una visita tan importante aborde el tema de los derechos humanos, especialmente los aspectos más críticos, para el beneficio de los colombianos y las colombianas”, aseveró el miembro de HRW.

En su cuenta oficial de Twitter, también recalcó que Duque lo “ataca, con bajezas, por mi carta al Secretario Blinken” y lamentó el “nivel de discusión”. Después, listó problemas que deberían hacerse al centro del debate: Peligroso aumento de violencia por grupos armados, represión policial y política de drogas fallida.

Por su parte, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, se unió a las voces de rechazo hacia Vivanco. Mediante su cuenta de Twitter, la parlamentaria citó la publicación del director como respuesta a Duque y le recordó el apoyo que le dio a los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC. Ahí, aprovechó para responsabilizar, otra vez, a esos tratados de la violencia que atraviesa el país.

“Doctor Vivanco, el acuerdo de la Habana que usted apoyó con entusiasmo es ampliamente responsable de la proliferación de violencias y del fracaso de la política antidrogas”, dijo.

