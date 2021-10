El comentario sobre Luisa Fernanda W que generó burlas en Miss Universe

Foto: Instagram @LuisaFernandaW

En la noche del pasado lunes se llevó a cabo el reinado de belleza Miss Universe Colombia 2021, al cual fueron invitados varios músicos que amenizaron la gala, entre ellos Pipe Bueno, el cual asistió en compañía de su pareja Luisa Fernanda W, quien fue una de los cinco jurados.

De hecho, para muchos de los espectadores del certamen fue toda una sorpresa encontrarse allí a la influenciadora antioqueña, que fue presentada ante el público por Laura Barjum como una “exitosa cantante”, algo que no es del todo cierto si se tiene en cuenta que apenas si ha publicado una que otra canción.

“Una de las colombianas con más seguidores en Instagram y pionera en la creación de contenido digital. Su constante evolución desde lo digital la ha llevado a pisar grandes escenarios como cantante no solo en Colombia, sino también en otros países como República Dominicana”, mencionó Barjum.

Dicho comentario, sumado a las críticas de aquellos que no consideraron acertada ni merecedora la decisión de que Luisa Fernanda W fuera jurado, convirtieron a la celebridad paisa en uno de los temas más comentados de las redes sociales. Incluso, en Twitter figuró como una de sus principales tendencias por varias horas.

“Harry Potter y el misterio de por qué los influenciadores resultan siendo cantantes, críticos de moda y artistas sin ningún merecimiento”, “basta de seguirle dando esas oportunidades a quien, además de no merecerlas, no las necesita”, “la falta de talento no se improvisa” y “el otro año traen a Yina Calderón y a La Liendra”; fueron algunas de las reacciones en cuestión.

No obstante, también hubo quienes aplaudieron la aparición de Luisa Fernanda en Miss Universe Colombia 2021 e incluso señalan que desean verla el próximo año también.

La también empresaria, por su parte, hizo caso omiso a las críticas y agradeció a través de sus redes sociales la oportunidad de ayudar a escoger a Valeria Ayos como la nueva Señorita Colombia, aunque advirtió que no fue nada fácil.

“Aprendí muchísimo en este proceso de elegir a nuestra representante ¡felicitaciones Cartagena! Les cuento que fue una decisión muy difícil, pero tengo la certeza que estamos muy bien representados (...) A todas las participantes mis felicitaciones ¡Las amé!”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que el equipo de jueces lo completaron la influenciadora y actriz mexicana, Bárbara de Regil; la modelo norteamericana y ganadora de Miss Universo en 2012, Olivia Quido; el periodista y presentador de la cadena Telemundo, el colombiano Luis Alfonso Borrego y el conferencista Alexander González.

Miss Cartagena tiene 27 años y, previamente, fue la ganadora de títulos como Miss Earth Colombia 2018 y Miss Earth-Water 2018. Es profesional en relaciones internacionales, modelo y presentadora. Su título no es su única victoria, pues, además, se hizo acreedora de lujosos premios por haber llegado al primer lugar de la competencia.

Valeria, que fue la elegida entre las 24 candidatas que hubo en total, tendrá que presentarse en Eilat, Israel, en diciembre, en donde se llevará a cabo la prestigiosa coronación. La ahora Miss Colombia ocupará la posición que, hasta ayer, ocupó Laura Olascuaga. Ayos llegó a la final con las representantes de Bolívar y Risaralda, Francelys Santoya y María Alejandra López, respectivamente.

Además de la corona y la cinta que la proclaman como la nueva soberana de la belleza de Colombia, Ayos se llevó consigo 15 millones de pesos, todos los gastos pagos para su viaje a Israel, un carro cero kilómetros, y una membresía de tres años de entrenamiento físico en una cadena de gimnasios.