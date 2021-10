Así respondió Andrea Valdiri a quienes la llaman “gorda”

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido digital más populares en la Costa Atlántica, lo cual le ha hecho acumular millones de seguidores en sus redes sociales, a quienes sorprendió con la reciente respuesta que dio a una detractora suya que, además de cuestionar su forma de ser, criticó su figura y aseguró verla subida de peso.

“¡Estás gorda para esas faldas!” y “¡qué pereza esta señora”, fueron algunos de los comentarios que la barranquillera recibió en su bandeja de mensajes directos e hizo públicos en su perfil de Instagram, por medio de una captura de pantalla.

Las reacciones a la contestación de Andrea no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que fueron varias las páginas de chismes que replicaron sus palabras, tras lo cual quedó en evidencia que hay una gran mayoría que la defiende, no solo porque siguen su contenido, sino porque señalan la importancia de no hablar sobre los cuerpos de los demás.

“Va uno a ver y están peor”, “¿ustedes quiénes se creen para hablar de los demás?, si está flaca o gorda es lo que menos les debe importar”, “yo lo único que veo es a una hermosa mujer” y “la gente es así: un día te alaba y al otro de escupe”; fueron algunos de los comentarios en cuestión.

No es la primera vez en la cual Andrea Valdiri es objeto de críticas y, de hecho, hace pocos días se le cuestionó por anunciar que iba a transmitir una de sus cirugías estéticas, aunque no gratis, pues reveló que cobraría entre 70 y 225 mil pesos a los internautas que quisieran acompañarla en su intervención quirúrgica porque estaba preparada para grabarlo todo.

“¿Se acuerdan que yo les dije que iba a transmitir mi operación? Pues sí mi amor, se dio (…) Yo creo que nadie en Colombia se había atrevido tanto a transmitir su cirugía”, manifestó la bailarina. Además, afirmó que no tenía miedo, ya que, según ella, contaba con el apoyo del “mejor cirujano del país”: el médico Javier Soto, reconocido cirujano plástico y reconstructivo.

Sin embargo, fue tanto el eco de los mensajes en contra de ‘La Valdiri’ que, finalmente, no la dejaron transmitir la cirugía y las razones la dejaron bastante indignada.

“Les voy a resolver un montón de dudas hoy porque es que a mí me empu%&$ cuando me buscan la lengua. Resulta, que la sociedad yo no sé qué vaina de salud no me permite a mí trabajar ni pasar mi transmisión en directo en mi plataforma ni nada ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Por eso es que este país está como está. Uno trabajando, reinventando, me quitaron mis en vivos y ustedes creen que me voy a quedar llorando en una página de Instagram porque me los quitaron, yo me reinvento y me creo mi página web, más de uno de ahora en adelante van a hacer sus videos y van a cobrar”, aseguró.