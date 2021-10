Abelardo de la Espriella y Alex Saab: así encaja el polémico abogado en la historia del señalado testaferro de Nicolás Maduro. Foto: Colprensa, Tribunal Federal de Florida

El nombre de Abelardo de la Espriella, abogado colombiano, salió a relucir en medio del torbellino mediático que causó la extradición del barranquillero Alex Saab Morán hacia Estados Unidos, después de haber sido capturado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020. La razón: los probados vínculos que tuvo como su principal apoderado y otros acercamientos a fichas clave del entramado criminal que lideró el señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Saab tuvo inicios modestos en Barranquilla, la más importante ciudad costera de Colombia. Siendo ambos costeños, al igual que De la Espriella, parte importante de sus operaciones –cada uno en sus labores– se encontraban radicadas en la capital del departamento del Atlántico.

Esto, tal vez, suscitó que Saab confesara amistad con el abogado colombiano, destacado por sus polémicas opiniones, sus lujos y sus clientes.

A pesar de que De la Espriella se considera un férreo opositor de la dictadura venezolana, el señalado testaferro aseguró, en entrevista con El Espectador, que quien fue su apoderado “es un gran abogado y amigo” y que “sus credenciales profesionales son bien conocidas por todos”.

Frente a la pregunta de que si su abogado conocía los vínculos que tenía con el régimen venezolano, dijo que las diferencias políticas no evitaban la amistad o el ejercicio de la profesión.

“Simplemente ejerció como mi abogado durante unos años y dejó de serlo hace un par de años. Sigue siendo mi amigo y las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión”, dijo, mientras se encontraba preso en Cabo Verde, el empresario colombiano.

Las diferencias, a pesar de que el abogado sea simpatizante del ala derecha de la política colombiana, no significaron nada para De la Espriella a la hora de convertirse en el representante del señalado testaferro. Así lo expresó su firma por medio de un comunicado, emitido el 25 de julio de 2019.

“La firma atiende personas naturales y jurídicas, sin distingo ideológico alguno. Las valoraciones previas a la aceptación de un caso son puramente técnicas y, por ello, en las mismas no tienen cabida razonamientos subjetivos de orden político”, aseveró la misiva, firmada por Daniel Peñarredonda, subdirector de la firma.

La representación sin ideología

Según el mismo comunicado, De la Espriella fue el abogado de Saab por seis años, dese 2013 hasta 2019. Fue ese último año, el 25 de julio, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el indictment del que fue objeto el alfil de Maduro.

Documento de imputación de cargos a Álvaro Pulido y Alex Saab en 2019. Documento obtenido por Infobae Colombia

En ese mismo, fue, junto al también aliado del régimen Álvaro Pulido, acusado por ocho cargos por diferentes formas de lavado de activos. Todo esto, por más de 350 millones de dólares. Todo esto, por medio de los negocios de las cajas CLAP en Venezuela y movimientos para la importación de material de construcción.

Sin embargo, a pesar de no tener en cuenta ideología para la defensa, el vínculo cliente-abogado entre los dos comenzó a cuestionarse por el periodista Jaime Bayly, férreo opositor del régimen de Maduro, en medio de su programa de televisión transmitido por la cadena Mega TV.

Según el periodista de opinión, el abogado colombiano recibió 12 millones de dólares por la defensa del multimillonario testaferro. En conversación con El Tiempo, decidió no revelar el monto que recibió apelando al secreto profesional. Sin embargo, sí aclaró que el caso superó las seis cifras, refiriéndose a la divisa norteamericana.

“Está muy por debajo de los 12 millones de dólares, cifra que, repito, no es lógica ni real, de acuerdo a lo que los buenos abogados cobramos en el mercado colombiano”, dijo al medio capitalino, dejando en la mesa que el pago pudo estar por encima del millón del dólares.

Según la misma entrevista, la relación comenzó cuando Saab no tenía procesos en su contra y como parte de una asesoría legal en reputación. Sin embargo, después de que fue incluido en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en julio de 2019, el abogado decidió dejar su representación.

La misma fecha en la que el Departamento de Justicia hizo pública la investigación que transcurría en contra del señalado testaferro del régimen.

“Desde esa fecha no he recibido estipendio alguno por asesoría o representación judicial de Saab ni de sus empresas y renuncié al poder que me había otorgado, el cual fue protocolizado en el único proceso que en Colombia se llevaba a cabo en su contra en esa época”, aseveró para el diario bogotano.

La captura frustrada y el papel de De la Espriella

La polémica no termina en el hecho de que fue el apoderado de Saab. El 25 de septiembre de 2018, la Fiscalía y la Dijín planeaban un operativo en Barranquilla para capturar a Saab, acusado de lavado de activos a nombre de la empresa Shatex SA por cerca de 25 mil millones de pesos.

La sorpresa radicó en que un patrullero de la Dijín, llamado Eddie Pinto, habría avisado de la orden de captura a aliados de Saab para que este se fugara a Venezuela. De ese mismo modo, sus hermanos, Luis Alberto y Amir, se esfumaron de la mira de las autoridades.

Según la defensa de Saab, encabezada por De la Espriella, no se trató de una colaboración del patrullero a cambio de beneficios, sino una extorsión del mismo. Tal como reportó en su momento el diario El Espectador, Mario Germán García Palacio habría sido el hombre que se comunicó con el agente. El abogado, por su parte, aseguró que la denuncia del 26 de septiembre acudía a una presión ejercida por el uniformado.

Esta información fue hecha pública por Gerardo Reyes, por medio del libro de su autoría que relata los movimientos del señalado testaferro de Maduro. Según el periodista, Pinto avisó directamente a las oficinas de De la Espriella sobre el operativo que acabaría con la captura de Saab.

Con quien se comunicó fue María Paula Escorcia, parte del bufete del abogado. Según contó ante un tribunal disciplinario colombiano, él mismo ordenó grabar al agente y hacer la respectiva denuncia. A pesar de la intención, según Reyes, el representante de Saab se demoró más de 20 días en denunciar los hechos.

Las aclaraciones del abogado no fueron suficientes para Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, quien lo responsabilizó por la fuga del testaferro de Maduro.

“Lo íbamos a capturar, estaba listo el operativo, y un abogado, quien es además abogado del expresidente Uribe, de Pastrana, de varios personajes colombianos, abogado de Alex Saab, de alguna forma le avisó a la familia de Alex Saab que los iban a capturar y ahí fue cuando se volaron a Venezuela. El abogado de Alex Saab se llama un señor De la Espriella”, aseveró el expresidente.

Saab negó intercambio de dinero, pero los abogados se enteraron con antelación

En entrevista con El Espectador, Saab negó que su equipo de abogados haya hecho intercambios de información por dinero con el uniformado Pinto. “Más mentiras. Recuerde que el único que está preso es el policía que intentó extorsionarnos. Nosotros grabamos las conversaciones y tal como admite en esas grabaciones no había nada en mi contra pero era forzado por sus superiores”, aseveró al diario.

Sin embargo, De la Espriella aceptó, a nombre de su equipo, que conoció la información de la captura con antelación. A pesar de la gravedad del asunto, pidió que la abogada Escorcia le “siguiera la corriente” a Pinto para que, posteriormente, se pueda evidenciar la extorsión en una denuncia.

“Ese Eddie me dice que no hable nada por teléfono ya que él todo lo escucha y que mejor mande a la familia Saab de vacaciones para que no los capturen’', confesó Escorcia, en testimonios recogidos por Reyes.

Según el periodista, después del escándalo de la fuga de información, los abogados de De la Espriella consideraron denunciar los hechos.

