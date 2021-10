Reconocida cantante de música popular denunció ser víctima de extorsión y amenazas por parte de delincuentes

Cada vez se conocen más casos de actos delictivos cometidos a todo tipo de personas; no solamente atracos en vía pública, como les ocurrió en semanas pasadas a Diego Camargo, comediante y exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ y Claudia Bahamón, presentadora del mismo programa.

Recientemente se conoció el caso de Diana Rivera, reconocida intérprete de música popular que aparentemente recibió varias llamadas extorsivas, poniendo en riesgo su integridad y la de su familia. En diálogo con ‘La Red’ del canal Caracol, la mujer relata cómo ocurrieron los hechos desde el principio.

“Resulta que un día estábamos en la oficina haciendo labores pendientes, y recibo una llamada del celular de la oficina, que generalmente lo uso yo. Contesté normal, pensé que era para una contratación y primero escucho una voz súper rara, que habla un <<comandante>> y me dice que necesita a la señorita Diana (…) y me dice que supuestamente tenemos un problema porque a mí me pagaron 20 millones de pesos por hacerle a usted un sicariato”, relata la mujer. Acto seguido, su manager, quien se encontraba en el lugar, graba la llamada y de paso intercede en la llamada.

Dicha grabación está en manos de las autoridades y con ella se abrió una indagación para dar con el paradero de los autores de la llamada. Por otro lado, la mujer quedó con angustia después del hecho. “Obviamente yo quedo en shock, súper asustada y con un delirio de persecución terrible… se me vino a la mente mi familia, dejé de publicar cosas en mis Instagram donde decía en qué lugar estaba y dónde me iba a presentar”, cuenta la intérprete a dicho magazín de entretenimiento. Además, relata que hizo caso omiso a las advertencias de los delincuentes que hicieron la llamada y, por el contrario, presentaron formalmente la denuncia.

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Téllez, comandante del Gaula de la Policía de Bogotá, esta modalidad de extorsión no solamente va dirigida hacia famosos o cantantes, sino que se enfoca también en comerciantes y a personal médico, “donde delincuentes se hacen pasar como integrantes de grupos al margen de la ley, exigiendo dinero para ofrecer ellos una supuesta información de personas que han ordenado asesinar”, explicó para La Red. Además, el uniformado resaltó que generalmente estas llamadas se hacen desde diferentes centros de reclusión.

Este caso se suma a tantos otros que ocurren en el país, como el de Fabiola Posada, mejor conocida como ‘la gorda’ denunció también que recibió el fin de semana pasado una llamada extraña.

“La recibí al celular de mi hija porque es el que aparece en mis redes sociales; a ella la llamó un hombre que hablaba muy mal, se identificó como del ELN y exigiéndome una cantidad de dinero porque afuera de mi casa había una camioneta con cuatro hombres fuertemente armados para acabar conmigo si yo no cumplía con los requerimientos de ellos”, expresó al mismo programa. Al conocer la situación, fue la misma Alejandra (hija de la humorista) quien tomó registro del audio de la llamada y del número remitente. Por otro lado, Fabiola reaccionó de manera angustiante, confesando que “fue un domingo en que duré todo el día vomitando”.

En ambos casos, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las indagaciones correspondientes para conocer los autores de aquellas amenazas y sus respectivos paraderos.

