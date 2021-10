Nuevo asalto masivo en un restaurante cerca del Parque de la 93 en Bogotá

Imagen de referencia. El joven de 28 años asesinado en Monserrate falleció luego de recibir un disparo. Foto: Colprensa/ Archivo

La inseguridad continúa desatada en la capital del país y los espacios cerrados no alcanzan a brindar seguridad a los ciudadanos. Este fin de semana, un restaurante del exclusivo sector el Parque de la 93 se convirtió en el escenario de un nuevo asalto de delincuentes.

De acuerdo con el noticiero City Noticias, el hecho delincuencial se presentó el sábado 16 de octubre, en horas de la tarde, en un lugar comercial ubicado a una cuadra de ese parque del norte de la ciudad. El sector es por albergar bares y restaurantes para el esparcimiento de los ciudadanos.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, que grabaron cómo dos delincuentes llegaron al frente del local, a bordo de una motocicleta. Uno de los asaltantes descendió para ingresar al local y cometer el hurto.

En la zona del restaurante que evidencian las cámaras de seguridad solamente se encontraba una familia, cerca de la puerta y las ventanas que dan al exterior. Ese grupo de cuatro personas que se encontraba comiendo, fue abordada por el delincuente armado con un arma de fuego, de acuerdo con City Noticias.

Luego de hurtar los celulares de cada una de las personas, el criminal escrutó violentamente el coche de un bebé en el que se encontraba un menor de edad. Otro pequeño de meses también estaba en brazos de una de las víctimas al momento del asalto.

En cuestión de un minuto, el delincuente logró asaltar a toda la familia y los miembros del restaurante no tuvieron oportunidad de evitar el asalto. El atracador salió del establecimiento y huyó a bordo de la motocicleta.

El hecho se suma a múltiples hurtos que se han presentado en el sector del Parque de la 93 en el norte de la ciudad, en los que los delincuentes han afectado a transeúntes, vehículos aparcados o establecimientos comerciales.

Recientemente fue viral una modalidad de hurto de “juego psicológico” que una joven denunció a través de la redes sociales. El hecho le sucedió a ella en el Parque de la 93 por lo que alertó a las demás personas para que no les pasara lo mismo.

De acuerdo con María Paula Vásquez, la denunciante, los hechos que ocurrieron en el mes de septiembre. Según la mujer, dos hombres y dos mujeres se encontraban en el sector y los mismos les advirtieron de posibles robos.

“Lo primero que nos dijeron fue como ‘no, tengan cuidado con la gente de los cordones. Esos roban’. Decían que eran los cuidadores de la cuadra y que detestaban a la gente que robaba”, continuó.

Después, explicó de qué se trataba el juego psicológico del cual fue víctima. “Nos tuvieron ahí media hora. Era ese jueguito de ‘dame tu celular, no te lo voy a robar’. Después, a uno se lo devolvían y así. Era horrible, uno no sabía qué pensar. Al final, nos dijeron que fuéramos a la esquina, que no volteáramos y que después nos devolvían los celulares. Tengan cuidado”, finalizó el video, refiriéndose a que, en la última oportunidad, sí les robaron los celulares.

El mes pasado también ocurrió un atraco masivo al restaurante La Taquería de ese exclusivo sector de la capital. El local, ubicado en la calle 93 con carrera 11A, fue tomado por sorpresa por tres hombres disfrazados de domiciliarios por aplicación, portando, incluso, el maletín característico de los mensajeros. A eso de las 9 de la noche, los hombres ingresaron y sacaron sus armas de fuego para amenazar a los clientes.

Dos delincuentes lograron robar las pertenencias de siete personas que se encontraban en el establecimiento, al parecer, eran los únicos de las mesas más cercanas a la puerta exterior y solo había otra mesa ocupada.

