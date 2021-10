Denuncian mico en la ley de renovación de licencias de conducción

Colombianos que no tengan fecha de vencimiento en su licencia de conducción deberán renovarla ante de enero de 2022. Imagen de referencia.

El abogado José Alfredo Bernal Rivera denunció que la conciliación de la ley que reforma el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (Soat), aplazó por dos años más la renovación la licencia de conducción.

Esto, según explicó el letrado, rompe el principio de consecutividad que debe tener el trámite de las leyes.

Para Bernal Rivera, uno de los riesgos es que muchos conductores que ya no son aptos para conducir, quedarían habilitados, con esa norma, para que vayan y renueven el documento.

“Nuestros ciudadanos que están renovando sus licencias de conducción ya no tienen las mismas capacidades o condiciones que cuando les otorgaron los pases inicialmente”, dijo el abogado.

Asimismo, el veedor dice que hay posibles vicios en la propuesta, porque, según él, fue incluida en el último debate, lo que violaría el requisito constitucional de ser tramitada en cada uno de los cuatro debates que exige la Constitución Política.

Para el veedor, “la seguridad vial debe ser muy estricta, no solo por los conductores si no por cada una de las personas que transitan que se ven expuestas a irregularidades de parte de los conductores si no tienen claridad sobre las señales de tránsito. Si hoy no se hacen los exámenes médicos a la hora de la renovación de las licencias o pases de conducción, se estaría cayendo en un error garrafal, ya que muchos de nuestros ciudadanos que están renovando los pases, ya no tienen las mismas aptitudes cuando les otorgaron su licencia”.

Recordó que la ley antitrámites había establecido que la renovación de la licencia de conducción se debe hacer cada diez años, pero considera que la valoración de las capacidades de cada conductor deberían hacerse cada dos o tres años, para poder ser responsables con la seguridad vial.

El pasado 29 de septiembre, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que reduce un 10 % el valor del Soat para los conductores que hayan tenido buen comportamiento en las vías durante los años 2020 y 2021.

La iniciativa, establece una serie de incentivos para que los colombianos adquieran esta póliza que fue establecida de forma obligatoria por parte del Gobierno nacional.

Este beneficio podrá ser adquirido siempre y cuando el conductor no haya reportado siniestros que afecten la póliza del SOAT y haya renovado su póliza de manera oportuna, es decir antes de su vencimiento

“Llegar a este descuento costó todos los movimientos que tuvimos que hacer para liberar los recursos, hubiéramos querido que fuera más, pero hasta ahí se puede para no desfinanciar el sistema, porque es peor tener un sistema en riesgo que no pueda atender a esos colombianos que llegan a los diferentes hospitales del país”, manifestó la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, teniendo en cuenta que en un principio se buscaba que este descuento fuera el 25 %.

Por su parte, el representante Alejandro Vega Pérez, otro de los promotores del proyecto, señaló que después de 35 años de existencia del SOAT es la primera vez que una ley otorga un beneficio para los ciudadanos en la tarifa.

“¡Cumplimos! Descuento en el SOAT será una realidad. No fue fácil, pero después de 35 años de existencia es la primera vez que una ley otorga un beneficio en la tarifa”, expresó el congresista en su cuenta de Twitter.

Cabe recalcar que en el proyecto de ley, no se incluyó ninguna sanción para los conductores que no renueven el SOAT.

“No existen multas automáticas, ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT como lo han mal informado; no habrá IVA para el seguro y por el contrario los colombianos tendrán alivios para su bolsillo, incluyendo a los usuarios de motocicletas”, aclaro la senadora Castañeda.

