Autoridades capturan al hombre señalado de asesinar a un perro con un arma traumática en el Guaviare

‘Negro’ era un perro reconocido por los habitantes de San José del Guaviare. La muerte violenta del animal generó indignación entre la comunidad que rechazó los actos del hombre que, con un arma traumática, decidió terminar con la vida de la mascota. En horas recientes, se reportó que el hombre había sido capturado por las autoridades para responder por delitos relacionados al maltrato animal. Aunque ‘Negro’ fue trasladado a un centro de atención médica veterinaria, falleció momentos después debido a la gravedad de las heridas.

Según reveló la autoridad, el hombre fue identificado como Wilfredo Salamanca Perilla. El reporte de la Fiscalía General de la Nación asegura que “los hechos ocurrieron en plena vía pública, cuando Salamanca Perilla al parecer amenazó a los propietarios de ‘Negro’, y posteriormente se presume que atacó con el arma traumática al canino”. El perro, de acuerdo con la explicación del ente investigador, tuvo serias laceraciones en una de sus extremidades.

Además de ser el señalado de haber asesinado a ‘Negro’, el hombre enfrenta otros procesos con la justicia relacionados a delitos sexuales con menor de 14 años, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

Las autoridades, que confirmaron que el hombre se encuentra bajo la disposición de las autoridades en contra del maltrato animal, invitaron a la ciudadanía a denunciar este tipo de casos ante la línea de emergencia dedicada para ello. Los ciudadanos pueden comunicarse al 122 desde cualquier celular o a la línea nacional gratuita 018000 91 97 48; en Bogotá al 5702000 (opción 7).

Este caso se suma a los que se han denunciado en semanas anteriores. Fue esta semana cuando se conoció el indignante caso de un hombre que intentó despellejar vivo a un perro en Saboyá, en Boyacá. La denuncia fue hecha por parte del colectivo animalista denominado como Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo. Todo habría ocurrido, explicó la entidad, el pasado lunes 11 de octubre.

“Un drogadicto atacó este perrito, lo despellejó. Desde ayer estaba sin atención médica, ya lo rescatamos”, expresó la Asociación a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con lo que comentó Vivian Nieto, representante de la fundación, en una entrevista con la W Radio, lo que se sabe hasta el momento es que “atacaron al perrito por diferencias familiares. Los dueños del animalito son una pareja de campesinos de muy bajos recursos. Al parecer es un joven drogadicto que se la pasa en el pueblo”. Nieto, en su intervención en aquella emisora, le pidió a la población colaborar económicamente con la familia, pues, el tratamiento médico, que incluye cirugía y hospitalización, es muy costoso, y se sale de las manos de los dueños del animal.

“No sabemos en este momento si llorar, gritar, estamos frustrados ante este acto”, escribió la Asociación en un sentido mensaje de rechazo frente a lo acontecido con el perro.

Para ayudar a la mascota de la pareja boyacense, se están recibiendo colaboraciones económicas a cuentas bancarias y de ahorro como Daviplata: 3118239988; Ahorro a la mano: 13118239988; y Nequi: 3187351652.

Hombre que golpeó un perro schnauzer pidió perdón: "No soy ningún maltratador".

Así mismo, fue el pasado 9 de octubre, cuando cámaras de seguridad dejaron ver como un hombre, identificado como Carlos Leopoldo López Ordóñez, golpea en repetidas ocasiones a un perro de raza schnauzer, en Pasto, Nariño. El video, que generó revuelo en redes sociales, sirvió para que ciudadanos le exigieran a las autoridades tomar acción respecto a este caso. Ciudadanos llegaron hasta la sede del Banco Popular de la capital de Nariño, en donde trabaja el hombre, para pedir soluciones. López Ordóñez, días después, pidió disculpas en un video, y aseguró que no es un maltratador.

“No tienen por qué poner en tela de juicio mi integridad y dignidad. Esto ya trascendió mucho, pero por favor les ruego que me disculpen. [...] Acá está el dictamen médico, el perrito no tiene absolutamente nada, está en perfectas condiciones. El video fue más de lo que fue, porque yo no lo lastimé, no le pegué tan duro, espero me disculpen”, comentó el hombre luego de enseñar un papel en el que se veía el parte médico de la mascota que, según él, evidenciaba que el perro se encontraba en buen estado de salud, y que no le hizo daño.





