Autoridades reportan contrabando de gasolina de Ecuador hacia Colombia con el fin de fabricar droga

Según una investigación realizada por periodistas del noticiero Ecuavisa en junio de 2019, decenas de galones de gasolina se mueven en lanchas rápidas, a plena luz del día, por el río San Miguel, que colindan en la frontera entre los dos países, panorama que no ha cambiado actualmente.

De acuerdo con el reporte del medio internacional, la tarea delictiva se realiza entre las zonas de Sucumbíos y Orellana, en territorio ecuatoriano. Esta tiene por objetivo hacer llegar a Colombia el combustible para servir como químico precursor en la producción de la droga que se da en los laboratorios.

Milton Rodríguez, comandante de la Brigada de Selva número 19 de Ecuador, informó en su momento al medio que cada galón de gasolina cuesta alrededor de 5 dólares, un trabajo que se ha convertido muy rentable para las dos partes. Además señaló que este combustible es extraído de manera ilegal del poliducto nacional, el cual tiene una extensión de 680 kilómetros, que diariamente es vigilado por la armada ecuatoriana, pero aún así los pobladores tiene varios puntos de extracción, lo cual reta diariamente el trabajo de la fuerza pública.

Sin embargo, a lo largo del 2021 han logrado decomisar más de 80 mil galones de combustible de forma ilegal de este oleoducto que se encuentra entre Sucumbíos y Orellana.

Asimismo, el reporte oficial de los militares de este país, señaló que no solo en Colombia están los laboratorios de estupefacientes, pues ellos también destruyeron recientemente 4 laboratorios clandestinos en su territorio.

Este accionar en la zona fronteriza no es ajeno al conocimiento de los pobladores, pues a pesar que está prohibido, los lugareños indican que no existe otra actividad económica para vivir, por lo que a la final resultan trabajando en el transporte del combustible rumbo a Colombia.

“Yo no le puedo informar de esas cosas. Aquí no hay recursos para trabajar, no hay entrada. Uno aquí vive en la frontera”, dijo un habitante de Sucumbíos a Ecuavisa.