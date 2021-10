La Liendra se confiesa y admite que se arrepiente de mencionar a Luisa Castro en su canción: “no quiero que ella esté ahí”

Fotos tomadas de Instagram @La_Liendraa y @Luisa_Castro1585

‘La Liendra’ volvió a generar discusión entre buena parte de sus seguidores, todo por cuenta de un video en vivo donde interactuó con gran parte de sus seis millones de fans que posee en Instagram. Allí, habló de diversos temas, tanto laborales como personales, y llegó a un punto donde tocó el tema de su vida amorosa. Vale mencionar que actualmente mantiene una relación con la también influenciadora ‘Dani Duke’; sin embargo, muchos le mencionaron a Luisa Castro, expareja de Mauricio Gómez (nombre de pila del creador de contenido).

Pero primero, habló sobre su sencillo musical titulado ‘Mauricio’, cuyo video fue lanzado en agosto de 2020 y que tiene actualmente, más de 10 millones de visualizaciones en YouTube. Es en esa producción donde él hace mención al noviazgo que tenía en aquel entonces con la ya mencionada Castro, pues teniendo en cuenta que, según él mismo, la canción habla sobre las cosas más importantes de su vida, actualmente ella no tiene un significado especial en él y así lo hizo saber en el ‘en vivo’.

Incluso, mencionó que se arrepiente de haberla incluido en la producción. “Era lo que sentía en el momento, ahorita mismo ya no quiero que ella esté ahí. En fin, ustedes me entienden. Si van a hacer una canción, o se van a tatuar, nunca lo hagan para una persona”, expresó ‘La Liendra’ en el video. Además, manifestó que dicho trabajo habría quedado mejor sin aquella mención incluida, y a pesar de que en ningún momento la mencionó, los espectadores sobreentendieron que hacía referencia a Castro, quien actualmente se mueve como empresaria y embajadora de distintas marcas.

Por otro lado, mencionó a su actual pareja, Dani Duke y la manera en que se refirió a ella fue muy distinta en comparación a su ex; de hecho, Gómez confesó que a ella sí le gustaría hacerle una canción, ya que según él, se siente muy feliz a su lado. Incluso habló de un tema que le había compuesto a ella, solo que, de momento, no lo ha querido publicar. Siguiendo con el tema, un seguidor le preguntó si está enamorado de ella, lanzando de vuelta una contundente respuesta.

“Me gusta mucho Daniela, me gusta demasiado. Yo después de mi última relación, ya no me enamoro ni por el putas, ni tampoco me dejo llevar. Me gusta mucho, me atrae demasiado, pero me cerré mucho el corazoncito”, expresó el influenciador quindiano. Finalmente, afirmó que tras su última experiencia amorosa, él se prometió no volver a sufrir por otra persona; hasta dijo que sus sentimientos cambiaron y que eso se ha visto reflejado en el vínculo que tiene con su actual novia.

“Puedo sentir muchas cosas por ella, pero no lo voy a decir. No me voy a dejar llevar. Hasta la puedo amar, pero no voy a dejar que salga ese te amo” y sentenció diciendo que “Ya no soy capaz de decir ‘yo te quiero’, me volví tan frío, pero me gusta más demostrar con hechos y no con palabras”.

Vale recordar que el en vivo lo realizó en su cuenta alterna, la misma que utilizó mientras estuvo suspendido su perfil principal, el cual ya fue recuperado junto con sus más de seis millones de seguidores. También, el creador de contenido compartió hace pocas semanas un video con su novia actual y ambos dijeron que no iban a subir tanto contenido juntos, pues para ellos, la relación no tiene que ser totalmente pública.

