Autoridades indígenas de Bogotá le exigieron a la alcaldesa cumplir los acuerdos

Indígenas del Chocó se alimentan hoy en el Parque Nacional, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Las autoridades indígenas de Bogotá le exigieron este jueves a la alcaldesa de la capital, Claudia López, cumplir los acuerdos establecidos entre los 13 pueblos originarios, que se encuentran en el contexto de ciudad, y la Administración Distrital que contemplan la extensión de las ayudas para atender la situación humanitaria.

Así lo anunció el comisionado de jóvenes autoridades indígenas en Bakatá, Rafael Arbeláez, desde el asentamiento en el que se encuentra cerca de 1.000 indígenas desde el pasado 29 de septiembre en el Parque Nacional en forma de protesta frente a Distrito, por el supuesto incumplimiento de los acuerdos que contemplaban recursos para costear el alquiler de viviendas.

“Nos encontramos en resistencia por el no cumplimiento a los acuerdos por parte de la Administración Distrital, la participación de la política pública, le recordamos a la alcaldesa que esto no es responsabilidad del Gobierno nacional. Si el Distrito no es capaz de reconocer el incumplimiento seguiremos en minga permanente”, señaló Arbeláez.

Desde el pasado 30 de septiembre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) le solicitó a la Alcaldía de la capital y al Gobierno de Iván Duque atender de manera urgente, con garantías y enfoque diferencial, las necesidades que padece en especial el pueblo embera, una de las comunidades más afectadas por la violencia en los territorios.

En esa oportunidad las autoridades indígenas señalaron que hace más de un año fueron desplazados más de 320 emberas de los departamentos de Risaralda y Chocó producto del recrudecimiento de la violencia en los territorios, los cuales se vieron forzados a viajar a la capital en búsqueda de condiciones dignas de vida.

“Nosotros en este momento como proceso, dentro de los que nos encontramos pijao, nasa, wayuu, pasto y el resto de pueblos que faltan por mencionar estamos acá, obviamente la mayoría asentados en el Parque Nacional son los emberas, pero estos forman parte de las autoridades indígenas. Desde el 29 nos ubicamos en el Parque y desde el 2 por el rompimiento de los acuerdos nos declaramos en minga permanente”, concluyó el comisionado.

El asentamiento informal que se realizó en forma de supervivencia y por búsqueda de un lugar donde dormir, se dio luego de que culminara, el pasado 30 de septiembre, la entrega de ayudas por parte de la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Víctimas, para garantizar dineros para el pago de alquiler de viviendas en la ciudad.

Sin embargo, se trataba de una ayuda temporal por la emergencia sanitaria que terminó y los indígenas, pertenecientes a etnias como wayúu, embera o kubeo, manifiestan que no cuentan con los recursos para costear su estadía.

Actualmente hay más de 1.200 personas asentadas en el Parque Nacional de Bogotá junto a varios menores de edad. No cuentan con trabajos formales ni informales para garantizar las condiciones mínimas de vida y la mayoría son reconocidos por el Registro Único de Víctimas, según explicó el defensor de derechos humanos Jairo Montañez al diario El Espectador.

Édgar Gutiérrez, autoridad de la comunidad Kubeo, indicó a CityNoticias que el 80 % de quienes se encuentran en ese asentamiento son víctimas del conflicto armado, quienes llegaron a la ciudad a causa de desplazamientos forzados o porque sus territorios fueron tomados por grupos armados.

Las autoridades indígenas exigen que se mantengan las ayudas, sin límite temporal, porque terminan produciéndose ciclos repetitivos en los que, al terminarse la ayuda, vuelven a quedar sin posibilidad de pagar vivienda o alimentación.

