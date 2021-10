Wilson Arias propone encuesta abierta para definir el orden de la lista al Senado en el Polo Democrático

El senador del Polo Democrático Wilson Arias le propuso a su partido que defina a través de una encuesta pública, en qué orden quedará la lista interna de la colectividad que participará dentro de la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico. Con el resultado de la encuesta y establecido el orden del Polo, estos irán aleatoriamente dentro de la coalición de izquierda.

“Quien sea la candidatura número 1 del Polo Democrático no será, necesariamente, la candidatura 1 en la lista cerrada del Pacto Histórico; puede ser entre la segunda y la sexta y así sucesivamente. La segunda del Polo puede estar entre el cupo sexto y once del Pacto Histórico”, explicó el senador.

Por eso propuso que se realice la encuesta abierta para todo el país y aseguró haberle enviado esa iniciativa al precandidato y presidente del Polo Democrático, Alexander López. “Espero que atiendan este llamado democrático para que la gente pueda incidir en el orden de los nombres de los integrantes del Polo que quieren que los represente en la lista del Pacto Histórico y que no sea solo una decisión a puerta cerrada y que termine hiriendo la democracia en nuestro partido”, dijo.

Para Arias el ‘balón’ está en la cancha del electorado y admitió que confía en que su partido acate la propuesta, “si no, daremos la lucha para ser democráticos, como lo profesamos. Para tener un Polo Democrático”, concluyó.

La lista cerrada al Senado del Pacto Histórico estará conformada, según han expresado sus dirigentes, por mujeres, jóvenes y comunidades históricamente vulneradas, además de los partidos que lo conforman como el recién mencionado, ASI, MAIS, Unión Patriótica (UP) y ahora Colombia Humana, entre otros.

Recientemente el Pacto Histórico agradeció a quienes dentro del verde quieren la unidad, es decir, una gran coalición de la centro-izquierda, tras la encuesta en la que se conoció esta voluntad, a pesar de que las mayorías prefieren quedarse en la Coalición de la Esperanza, la alianza de centro.

“La Coordinación Política del Pacto Histórico saluda la decisión mayoritaria asumida por el partido Alianza Verde, a favor de la unidad entre la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico”, señala el comunicado de la alianza política.

Agregan que ese mensaje interpreta el sentir de las mayorías nacionales, quienes anhelan un nuevo gobierno democrático de coalición que gobernará a favor de la paz, la vida, la democracia y la justicia social.

Algunos miembros del Pacto compartieron ese anuncio como el representante David Racero, quien escribió en Twitter: “Cuenten con nosotr@s para fortalecer la unidad progresista con una agenda y programa de cambio real que transformará este país”.

Por su parte, la senadora Aída Avella dijo: “Que bueno y que exitoso sería estar unidos para darle la más grande de las alegrías al pueblo: ser gobierno”. El 67 % de los simpatizantes de la Alianza Verde apoyarían una unión entre la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico para enfrentar al uribismo y otros corrientes de extrema derecha en las próximas elecciones.

En la medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), el senador del Pacto Histórico y candidato presidencial, Gustavo Petro, ganó con el 27 % de intención de voto y Sergio Fajardo quedó en el segundo lugar con 22 %. Por el lado de EcoAnalítica, Petro obtuvo el con el 35,3 % de apoyo obteniendo una amplia mayoría frente al segundo que es Fajardo con 17,8 %.

“Casi un 70 % del electorado verde de Colombia quiere la unidad democrática. La he propuesto desde el 2018. Me complace que coincidamos y estaré dispuesto a acatar ese mandato”, inició Petro que continuó diciendo que de no hacerlo, traería al fascismo al poder.

SIGA LEYENDO