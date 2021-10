María Fernanda Cabal salió nuevamente en apoyo de Andrés Escobar “solo estaba defendiendo su barrio”

Luego de que se hiciera público que en una de las reuniones que tuvo la senadora del Centro Democrático y precandidata a la Presidencia, Maria Fernanda Cabal, con varios de sus seguidores en Cali y que en la reunión hizo presencia, Andrés Escobar, el hombre que en meses pasados disparó un arma en medio de los disturbios del Paro Nacional, hubo una gran polémica por la relación del hombre con Cabal, varias personas, en redes sociales, aseguraron que era el colmo que el hombre participara de encuentros políticos y que la precandidata haya permitido que él estuviera ahí.

En un entrevista con el programa Vicky en Semana, que realiza la directora de la revista con personajes destacados en el país, la congresista aseguró que no sabía que el hombre iba a hacer presencia en el lugar, que no lo conocía personalmente y que, a pesar de que la gente la haya juzgado, está de acuerdo con que él hubiera tomado esa actitud en el Paro, pues solo estaba defendiendo su barrio.

Al mismo tiempo la Congresista recalcó que ella está de acuerdo con el uso debido de las armas y que es necesario que la gente pueda defenderse cuando siente que está en riesgo la seguridad de su patrimonio, “es un derecho constitucional, cualquiera lo hubiera hecho defendiendo su vida, su familia y su patrimonio. Ni siquiera las armas eran de uso legal, eran traumáticas y entiendo que quienes agredieron fueron los vándalos, no al revés. Hay gente defendiendo y otros agrediendo, pero como ellos aplican una formulita que les funciona que se llama inversión revolucionaria; ellos son las víctimas y ustedes los victimarios”, aseguró Cabal a Semana.

Frente al haber permitido que el hombre entrara en la reunión y la polémica que esto causó, dejó claro que ella se enteró por redes sociales que Escobar había asistido y, además, participado del encuentro, pues en el momento no lo reconoció y tampoco se percató de que era él, esto porque estaba pendiente de poder resolver las dudas de sus votantes.

“Es imposible saber quién va o quién no va. Adicionalmente, yo sufrí mucho con ese tema de Ciudad Jardín porque ese fue el barrio donde yo me crié, yo vi cómo los jóvenes en ese nivel de barbarie, esos vándalos, estaban quemando el CAI, que no les prendió porque le echaron demasiada gasolina a la mecha, les pasó al revés (...) Esto no eran protestantes, eran barbaros, vándalos, y habían armados”, señaló Cabal en Semana.