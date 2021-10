El mensaje que James Rodríguez le envió a Colombia a través del presidente de la FIFA

En la imagen, el futbolista colombiano James Rodríguez. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Este miércoles, en Alameda del Río, zona del norte de Barranquilla, se llevó a cabo la inauguración de la sede de la selección de Colombia, un espacio que se venía pidiendo desde hace varios años teniendo en cuenta que en la capital del Atlántico es la sede principal del combinado nacional.

Aunque varias categorías de la selección de Colombia ya habían entrenado en la nueva sede, hasta hoy se llevó a cabo el lanzamiento oficial. Al evento asistieron el presidente Iván Duque; Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Gianni Infantino, presidente de la FIFA y personalidades del fútbol nacional.

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jersurún, habló con orgullo de la nueva sede asegurando que será “la casa de las selecciones Colombia en Barranquilla” y que este proyecto fue realidad gracias a un inmenso esfuerzo de la dirigencia del fútbol colombiano y el apoyo de la FIFA y la Conmebol.

En el caso del Gianni Infantino, quien es el presidente de la FIFA, después de viajar alrededor de 12 horas se mostró feliz y estuvo con un tapabocas de la bandera de Colombia e incluso en el camerino de la nueva sede posó con la camiseta de uno de los referentes de la selección, pues se tomó una foto con la camiseta de Radamel Falcao García.

Además de esto, el máximo líder del fútbol mundial sorprendió a todos los que se encontraban en el nuevo auditorio contando que tuvo un encuentro con James Rodríguez, de quien aseguró que está preparando para poder estar junto a la selección nacional en el mundial de Catar 2022: “Me encontré a James Rodríguez y les envió un abrazo a todos y que está listo para el mundial de Catar”, confesó.

Recordemos que James Rodríguez no juega con la selección desde la cuarta fecha de eliminatorias, la cual fue contra la selección de Ecuador, en el polémico 6-1. La ausencia del ‘10′ colombiano se debe a las diferentes molestias y lesiones musculares que sufrió mientras se encontraba en el Everton y los pocos minutos que sumó en la temporada pasada, razón por la que Reinaldo Rueda no llamó al colombiano para las eliminatorias ni la Copa América.

Por lo momento, el seleccionado dirigido por Reinaldo Rueda se encuentra concentrado para el duelo de este jueves contra Ecuador, rival directo en la tabla de posiciones y con el que según dijo Juan Guillermo Cuadrado “será una final anticipada” con miras a sueño Mundial de Catar 2022.

El partido se podrá ver a las 4:00 p.m. por Caracol Televisión. Además de este encuentro, también se enfrentarán, por la fecha número 12 de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, Argentina vs Perú (6:30 p.m.); Bolivia vs Paraguay (3:00 p.m.); Chile vs Venezuela (7:00 p.m.); y Brasil vs Uruguay (7:30 p.m.).

