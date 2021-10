“A los talentosos hay que ponerlos juntos”: Tino Asprilla sobre la alineación de Colombia frente a Ecuador

Bogotá, 25 de octubre de 2016. El exfutbolista Faustino "Tino" Asprilla lanzó su marca de preservativos llamada "Condones Tino" (Colprensa - Sofía Toscano)

La fecha número 12 de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 se llevarán a cabo este jueves 14 de octubre. A las 4:00 p.m., en el caso de la selección de Colombia recibirá a Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La ‘Tricolor’ no se encontraba, por las eliminatorias, con el equipo dirigido por Gustavo Alfaro desde la cuarta fecha donde la selección perdió 6-1.

Previo al encuentro entre las selecciones de Colombia y Ecuador, el exfutbolista colombiano ‘El Tino’ Asprilla, en una entrevista para el portal As Colombia, habló sobre su visión de juego, los jugadores que debería poner Rueda, Colombia como local, entre otras cosas.

Sobre la final contra Ecuador el Tino Asprilla dijo que: “Es un partido de 6 puntos, los muchachos deben tener muy claro que ganando este partido ya quedan en clasificación directa al Mundial, así que no se puede dejar pasar esta oportunidad”.

Además, Asprilla habló sobre la línea de defensa y resaltó la labor del arquero del equipo. “La defensa se ha comportado muy bien y David, como siempre, es un arquero de muchísimas garantías. Ahora lo que falta es engranar en la parte de adelante para empezar a hacer goles e ir tranquilos al Mundial”.

Con base a lo anterior, explicó que la selección se está preocupando más por la parte defensiva, “lo que hace falta es mejorar el juego ofensivo y tenemos jugadores para eso, esperemos que contra Ecuador se empiece a demostrar esa parte que también es importante”.

Asimismo se refirió sobre la titularidad de Juan Guillermo Cuadrado, quien ya podrá estar esta fecha tras haber estado fuera de las canchas por acumulación de tarjetas, y sobre la llegada de Juan Fernando Quintero. “Cuadrado hace mucho tiempo se ganó la titularidad de la Selección, tiene que jugar y tranquilamente pueden jugar juntos, son dos jugadores muy inteligentes, que juegan en espacios y posiciones diferentes, pueden estar en la parte de ataque y tratar de juntarse, a los talentosos hay que ponerlos juntos para que generen fútbol”.

Estos serían los jugadores en la zona de ataque que el Tino Asprilla pondría en este duelo: “A Falcao, no lo tocaría, jugó muy bien y se ve que físicamente está muy bien, y lo dejaría solo, poniéndole buenos extremos como Luis Díaz y Cuadrado y un enganche de atrás como es ‘Juanfer’ Quintero, esos serían mis jugadores de la parte de adelante”.

Según el exmundialista, desde hace un tiempo los equipos que llegan a jugar en Barranquilla ‘se han acomodado bien’, y que depende de la selección que el rival ‘no se sienta tranquilo en ningún momento’.

Y añadió que: “Las condiciones climáticas uno las debería aprovechar, para nadie es un secreto que a los rivales siempre les cuesta a venir a jugar acá cuando es a las 4 o 3:30 que está el sol arriba, pero el problema no es el clima, el problema es aprovecharlo y eso se hace siendo agresivo, haciéndole sentir al rival que ese estadio es un infierno y que no se pueden acomodar. Se tiene que imponer el fútbol y eso lo logra uno con jugadores que les guste tener la pelota, que no le presten el balón al contrario porque si el contrario tiene más posesión que el local el clima pasa a un segundo plano”.

