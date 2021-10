Suspenden audiencia de acusación contra asesinos del capitán Jesús Solano por errores de la Fiscalía

Jesús Alberto Solano

El despacho del juzgado segundo especializado de Cundinamarca se vio este 13 de octubre en la obligación de suspender el juicio en contra de los capturados por el asesinato del capitán de la Sijín Jesús Solano, quien fue atacado en Soacha por tres hombres armados durante las protestas del 28 de abril, falleciendo dos días después.

Se trata de la diligencia en la que la Fiscalía General de la Nación pretende presentar el escrito de acusación en contra de tres implicados en el crimen, identificados como Jesús Antonio Castillo, alias El Enano; Juan Sebastián Vélez Mesa y Maicol Steven Vélez Mesa.

No obstante, la juez resolvió poner un freno a la audiencia al darle validez a las observaciones de la defensa de los acusados, quienes señalaron que existen errores de peso alrededor de varios factores fundamentales para el correcto avance de los siguientes pasos del proceso, partiendo por la individualización de las conductas delictivas de cada uno de los señalados.

De hecho, el escrito radicado el pasado 31 de agosto por el fiscal del caso Andrés Cardona, estaría empleando términos abiertos y generales al señalar, por ejemplo, que “uno de los vándalos” vio cómo el capitán Solano los grababa mientras saqueaban un cajero de Bancolombia en Soacha, desatando en su contra una persecución de “más de 30 personas”.

Adicionalmente se advirtió que la Fiscalía no sólo no especifica qué papel tuvo cada uno de los acusados en el saqueo que terminó en homicidio, sino que no hace claridad sobre quién fue el culpable de propinar las puñaladas que acabaron con la vida del uniformado.

Después de todo, hay un fragmento citado por El Espectador en el que se dice que Jesús Antonio Castillo, “con un arma blanca le propinó varias heridas”, golpes y patadas al capitán; y otro en el que, según RCN Radio se habla de que fue “un grupo de personas” que atacaron al oficial “forma brutal”.

Igualmente, se detectaron problemas con la citación de las pruebas documentales y testimoniales que usará el ente acusador para demostrar que los tres individuos son culpables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico o porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En resumen, la togada señaló que, dadas las condiciones actuales resulta muy difícil determinar quién cometió cuál crimen, pues no se puede decir que todos los cargos aplican a los tres capturados. Por ello, ordenó a la Fiscalía hacer las precisiones necesarias.

A su turno, el fiscal del caso señaló que será necesario, entonces, revisar con mayor detenimiento los 16 videos de seguridad recolectados y entregados como evidencia. Esto tendrá que hacerse antes del próximo 9 de noviembre, fecha estipulada por el juzgado para presentar un nuevo escrito de acusación.

Valga recordar que el proceso inició en mayo pasado y ha ido desarrollándose lentamente, con la captura de un cuarto señalado, identificado como Fabián Danilo Barona Rojas, a finales de julio pasado. A pesar de ello, sólo hasta hace una semana se conoció el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que le pidió al juez tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Soacha acceder a la petición de la Fiscalía y enviarlo a un centro carcelario.

Fue la procuradora 7 Judicial Penal de Bogotá, en desarrollo de su función de intervención, la que señaló que existía una inferencia razonable de la participación de Barona Rojas en los delitos imputados, razón por la cual era procedente tanto la medida de aseguramiento solicitada, como su remisión a un centro carcelario.

La representante del Ministerio Público precisó que las medidas adoptadas se justificaban, teniendo en cuenta que la Fiscalía acreditó el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia de Barona Rojas al proceso.

