Ni un colombiano en el once ideal de la quinta fecha de Eliminatorias a Catar 2022

Este domingo 10 de octubre se llevó a cabo la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, en la que se enfrentaron Bolivia vs Perú; Venezuela vs Ecuador; Argentina vs Uruguay; Chile vs Paraguay; y Colombia vs en Brasil.

Sobre este último encuentro, fue el primero en que la selección de Brasil no ganó. Desde que se dio inicio a las Eliminatorias se encuentra de líder tras no haber perdido ningún partido. Actualmente tiene 28 puntos y 19 goles a favor y ninguno en contra.

Tras finalizar esta fecha, la Conmebol publicó este martes el once ideal. Para sorpresa de los colombianos, dentro de este equipo perfecto no hay ningún colombiano, ni siquiera David Ospina, quien fue la figura del partido ante Brasil.

Vale recalcar que los encargados de elegir este once ideal son los mismos hinchas, quienes se encargaron de votar por medio de las redes sociales. Y, asimismo, la Conmebol anunció este equipo en su cuenta oficial de Twitter.

“¡El XI de la gente! Este es el equipo de los mejores jugadores de la Fecha 5 elegidos por ustedes a través de nuestras stories de Instagram”, se puede leer en el trino del máximo ente futbolístico del continente.

Luego de conocer los once jugadores, en las redes sociales aparecieron los comentarios por parte de los cibernautas colombianos tras saber que no hubo un solo cafetero, algo llamativo teniendo en cuenta las brillantes actuaciones de Wilmar Barrios y David Ospina frente a Brasil.

Mientras que la Canarinha sí tuvo a dos de sus futbolistas, ambos titulares que estuvieron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, dentro del equipo galardonado. Situación que causó más descontento en los hinchas del seleccionado nacional.

De esta manera, la selección de Argentina lideró la lista con cinco representantes, entre ellos el ‘10′ de su equipo, Lionel Messi; por su parte, las selecciones de Brasil y Chile aportaron dos jugadores, mientras que Venezuela y Perú se hicieron presente con uno.

De arquero fue elegido Emiliano Martínez, (Argentina); los defensas: Alex Sandro (Brasil), Alexander Callens (Perú), Cristian Romero (Argentina), Mauricio Isla (Chile); volantes: Rodrigo De Paul (Argentina), Giovani Lo Celso (Argentina), Lucas Paquetá (Brasil), Eduard Bello (Venezuela); delanteros: Ben Brereton (Chile), Lionel Messi (Argentina).

Por último, la fecha número 12 de las Eliminatorias Sudamericanas se llevarán a cabo este jueves 14 de octubre, a las 4:00 p.m.. En el caso de la selección de Colombia recibirá a Ecuador en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La ‘Tricolor’ no se encontraba, por las eliminatorias, con el equipo dirigido por Gustavo Alfaro desde la cuarta fecha donde la selección perdió 6-1.

