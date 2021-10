Jugadores del Deportivo Pasto aseguran que no les han pagado en tres meses y entran en paro

Jugadores del Deportivo Pasto denuncian que no les han pagado en tres meses y entran en paro. Foto: cortesía Dimayor

Este miércoles 13 de octubre, los jugadores profesionales del Deportivo Pasto denunciaron, a través de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO), que no les han pagado el sueldo correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre, razón por la cual entrarán en cese de actividades hasta que se cumplan sus derechos.

El caso fue conocido mediante una carta, enviada al presidente del equipo, Oscar Casabón, en la que el grupo de jugadores expresó su inconformidad “por los incumplimientos en los pagos de las obligaciones laborales, situación que nos tiene en estado de indefensión y que ponen en riesgo nuestro bienestar como trabajadores y la subsistencia de las familias que dependen de nosotros”.

Los futbolistas manifestaron que “nuestra situación es insostenible”, pues, además de no haber recibido salario en los últimos tres meses, tampoco se les ha pagado la seguridad social integral durante todo el año en curso. Estos incumplimientos “vulneran nuestro derecho fundamental mínimo e irrenunciable a recibir un salario y a gozar de la protección en salud, de nosotros y nuestras familias”, apuntaron.

Esta situación no es reciente, ya que, según la misiva, se ha presentado en previas oportunidades y los miembros del plantel profesional se lo han hecho saber al presidente; sin embargo, dicen, los compromisos de pago “no han sido honrados”. Como consecuencia, los futbolistas, si bien asistirán a las jornadas de entrenamiento previstas por el cuerpo técnico, encabezado por Flabio Torres, no se presentarán al próximo partido contra Deportes Quindío válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2021-II.

El paro estará en firme hasta que “no sean cancelados los salarios causados hasta la fecha y e lapgo de la seguridad social de todo el año 2021″. Este suceso también se puso en conocimiento de las autoridades del trabajo, el Ministerio del Deporte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Dimayor.

“Todo nuestro apoyo a los futbolistas profesionales vinculados al @DeporPasto quienes entraron en cese de actividades por los reiterados incumplimientos en los pagos de salarios y aportes a seguridad social”, informó ACOLFUTPRO, mediante su cuenta de Twitter.

Foto: tomada de Twitter @acolfutpro

CONDUCTAS REITERADAS POR PARTE DEL PASTO:

Esta no es la primera vez que se presentan esta clase de inconvenientes entre las directivas del conjunto ‘Volcánico’ y los jugadores profesionales. A finales de noviembre del 2020, el plantel no se concentró previo a un partido contra Independiente Santa Fe porque les adeudaban dos meses de salario y solo les pagaron uno; por ello, en su momento exigieron que se les concretara el pago de octubre.

“Finaliza el año [2020] y, como ha sido la constante, el Pasto adeuda dos meses de salarios, prima de servicios y el premio que verbalmente se comprometió a reconocer por clasificar a la Copa Sudamericana”, explicó por aquel entonces ACOLFUTPRO en sus redes sociales.

El 2021 tampoco ha estado exento de polémicas entre la asociación de futbolistas y el equipo de la capital nariñense. Otro de los hechos que desataron la polémica tuvo que ver con el delantero Jeison Medina, quien renunció al equipo, en julio pasado, argumentando incumplimientos en los pagos de salario, aportes a salud y demás prestaciones de ley. No obstante, la institución no la aceptó y emitió un comunicado a los otros equipos afiliados a la Dimayor para que no iniciaran conversaciones para fichar al jugador.

Anotación de Jeison Medina en el empate 2-2 entre Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto, el pasado 8 de marzo de 2021. Foto: Colprensa

La conducta de las directivas recibió críticas por parte de ACOLFUTPRO, que calificó ese documento como una “conducta anticompetitiva”. Además, reiteró su denuncia por la creación de las llamadas ‘Listas Negras’, las cuales son utilizadas por algunos clubes para que un futbolista no sea contratado en otra institución, argumentando que todavía tienen contrato vigente.

