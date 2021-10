Diego Haro, este es el polémico árbitro que pitará el partido Colombia vs. Ecuador

Soccer Football - World Cup 2022 South American Qualifiers - Bolivia v Argentina - Hernando Siles Stadium, La Paz, Bolivia - October 13, 2020 Referee Diego Haro during the match Martin Alipaz/Pool via Reuters

La Conmebol confirmó las ternas arbitrales para la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Catar 2022. Para el partido entre la selección Colombia vs. Ecuador en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el encargado de impartir justicia será el central peruano Diego Haro.

Este arbitro ya ha sido asignado en otros dos partidos de la eliminatoria, el primero Bolivia vs Argentina en la ciudad de La Paz, que se disputó el 13 de octubre del 2020 y que terminó en victoria para el equipo visitante 2-1. En aquel partido mostró seis tarjetas amarillas y no tuvo polémicas.

Sin embargo, su segundo encuentro terminó en polémica tras no sancionar un supuesto penal en el partido entre Chile vs Brasil en el mes de septiembre del 2021. Los jugadores de la selección ‘austral’ reclamaban una infracción en el área por parte de Casemiro sobre Arturo Vidal no sancionado por Haro y que tampoco fue advertido por el VAR. El encuentro terminó en victoria de la ‘canarinha’ 1-0 en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Para el encuentro entre Colombia y Ecuador por las Eliminatorias, Diego Haro será asistido por sus compatriotas Jonny Bossio como asistente 1, y Cory Carrera como asistente 2. Mientras que la terna responsable del VAR estará conformada por el uruguayo Leodán González y el boliviano Gery Vargas.

Otros datos sobre el juez peruano, según el portal Transfermarkt, es que ha dirigido en total 283 partidos en los cuales ha mostrado un total de 1665 tarjetas amarillas, 89 doble amonestaciones, 145 tarjetas rojas y ha sancionado 121 penaltis.

Este jueves 14 de octubre la Selección Colombia recibirá en el Estadio Metropolitano a su similar de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas y el último juego de la triple jornada disputada en octubre. El último enfrentamiento entre ambas selecciones por esta competencia fue nada más y nada menos que el recordado 6-1 a favor de Ecuador en la fecha 4.

