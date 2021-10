Con Santa Fe peleando por clasificar a los primeros ocho, así quedó la jornada número 13 de la Liga BetPlay

TUNJA - COLOMBIA, 11-10-2021: Carlos Sanchez Independiente Santa Fe celebra después de anotar el gol de su equipo durante partido por la fecha 13 entre Patriotas Boyacá y el Independiente Santa Fe como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 jugado en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja. /Carlos Sanchez of Independiente Santa Fe celebrates after scoring the goal of his team during Match for the date 13 between Patriotas Boyaca and Independiente Santa Fe as part of the BetPlay DIMAYOR League II 2021 played at La Independencia stadium in in Tunja city. Photo: VizzorImage / Macgiver Baron / Contribuidor

Este martes finalizó la fecha número 13 de la Liga BetPlay 2021-II con el duelo Quindío versus Pereira, el marcador quedó 2-3. Por otro lado, pasó de todo en los dos clásicos. Esto se debió a las polémicas de ambos duelos que estuvieron a cargo del VAR. Nuevamente la herramienta arbitral dio de qué hablar en el fútbol colombiano.

Atlético Nacional volvió a tener buenos resultados luego de haber perdido ante Deportivo Pereira en la fecha pasada. En esta jornada el cuadro verdolaga no solo goleó al Huila en Neiva sino que además llegó a sumar 32 unidades, convirtiéndose así en el primer clasificado a las finales del certamen local.

Con la nueva dirección de Grigori Méndez, Independiente Santa Fe sigue en ascenso, pues este lunes el León venció por la mínima diferencia a Patriotas en condición de visitante, llegando así a ocho jornadas invicto por liga. La victoria del cuadro cardenal se dio gracias al primer gol que marcó Carlos Sánchez. Con 17 puntos, aún tienen la esperanza de clasificar a los octavos de final.

Por su lado, el actual campeón de la Liga, el cual está dirigido por Hernán Torres, venció al Once Caldas también en condición de visitante. El marcador quedó 0-2. Con esta nueva victoria sumaron once fechas invictas, pues desde la segunda fecha no han perdido ningún partido. Además, se han mantenido en la tercera casilla de la tabla de posiciones, con 24 puntos.

Este sábado en la capital se llevó a cabo el encuentro entre Millonarios y América donde quedaron empatados en un partido sin goles. Pero en este duelo el protagonismo se las llevaron las casi 30 faltas, por su parte, el cuadro Embajador cometió 10 y ‘La Mechita’ 18.

En el caso del Junior de Barranquilla, que se encuentra cuarto con 21 puntos, empató 1-1 ante el Bucaramanga, en un partido donde se dedicaron a defender y el gol del empate llegó en el minuto 90+6′.

Por último, Deportivo Pereira y Deportivo Quindío se pelean por no caer en la B. En este duelo, al Quindío le anularon un penalti. Necesita un milagro para remontar cuatro puntos en siete jornadas. Patriotas está en la casilla 19 con 8 puntos y le sigue el Quindío con 7.

Resultados de la Fecha 13 de la Liga BetPlay II-2021

Jaguares - Deportivo Pasto: 4-1

Rionegro - Alianza Petrolera: 1-0

Independiente Medellín - Envigado: 0-0

-Once Caldas - Deportes Tolima: 0-2

Deportivo Cali - La Equidad: 2-2

Millonarios - América de Cali: 0-0

Atlético Huila - Atlético Nacional: 1-4

Patriotas - Santa Fe: 0-1

Atlético Bucaramanga - Junior: 1-1

Deportes Quindío - Deportivo Pereira: 2-3

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

1. Atlético Nacional – 32 puntos

2. Millonarios – 26 puntos

3. Deportes Tolima – 24 puntos

4. Junior – 21 puntos (+4)

5. Jaguares – 21 puntos (+2)

6. Deportivo Pereira – 21 puntos (+1)

7. Alianza Petrolera – 19 puntos (+4)

8. Envigado – 19 puntos (0)

9. América de Cali – 18 puntos (+1)

10. Independiente Medellín – 18 puntos (+1)

11. Atlético Bucaramanga – 18 puntos (-1)

12. Deportes Quindío – 17 puntos (0)

13. Santa Fe – 17 puntos (0)

14. Deportivo Cali – 17 puntos (-2)

15. Águilas Doradas – 16 puntos

16. La Equidad – 15 puntos

17. Once Caldas – 9 puntos

18. Deportivo Pasto – 9 puntos

19. Patriotas – 8 puntos

20. Atlético Huila – 7 puntos.

