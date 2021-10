Imagen de referencia. Se metió a robar y cuando lo capturaron dijo que trabajaba para comprarle una casa a la mamá. Foto: Getty Images

Un nuevo caso de hurto se presentó en la madrugada de este martes 12 de octubre en el barrio Ricaurte, al centro de Bogotá. Un ladrón fue descubierto por cámaras se seguridad mientras ingresaba para robar en una empresa de eléctricos.

El caso, que fue conocido por el ‘Ojo de la Noche’ de Noticias Caracol, deja en evidencia a los sujetos cuando arremetieron contra la empresa por el segundo piso. Según expresó Cristina Castaño, propietaria de la empresa, a dicho medio, lograron percatarse de los hechos porque “se activó la alarma” en ese nivel de la edificación.

Uno de los delincuentes ingresó, al parecer, mediante una escalera humana que le ayudó a hacer su cómplice. Ya dentro de las instalaciones, el sujeto abrió y buscó en medio de todos los cajones de las oficinas, llevándose cheques, papeles, dinero en efectivo, que era guardado en una caja. No obstante, dentro de los objetos que hurtó también estaban utensilios de papelería: desde esferos y grapadoras, hasta clips.

Cuando empezó a sonar la alarma, el hombre se dirigió hacia la ventana, se lanzó desde el segundo piso —aunque no se hizo daño—, y emprendió la huida. Las autoridades dieron con su captura ocho cuadras más adelante, por la calle 13, mientras se escondía en el parqueadero de un centro comercial. Al momento de la requisa se evidenció que el botín fue repartido en mitades con su compañero, ya que el detenido solo tenía una parte de los elementos hurtados.

El ladrón capturado se lanzó del segundo piso cuando sonó la alarma y emprendió la huida por la calle 13, en Bogotá. Capturas de pantalla (Noticias Caracol)

Sin embargo, el aspecto más curioso fue la declaración del ladrón cuando lo aprehendieron. De acuerdo con las palabras de la propietaria afectada, este declaró que “había salido hace pronto de la cárcel y que él estaba tratando de trabajar para comprarle una casa a su mamá”. La Policía Metropolitana de Bogotá avanza en las investigaciones para dar con la captura del otro hombre.

Frente a las imprudencias ocurridas en la capital del país, se conoció una denuncia de dos mujeres, quienes manifestaron que un hombre las atropelló, luego de haberles estrellado el carro, el pasado 5 de octubre.

Nicole y Kelly se encontraban en su auto cerca al Colsubsidio de la calle 125 con carrera séptima esperando a que saliera la abuela de Nicole de una cita médica; mientras buscaban dónde parquear, paso por su lado un Renault Logan de placas RHX837, de color azul, a una alta velocidad, y en su afán golpeó el auto donde se encontraban las dos mujeres. “Pasó tan rápido el tipo que nos rayó el carro y nos partió el espejo. Nos dimos cuenta que el conductor tuvo que parar en el siguiente semáforo y pues lo perseguimos para ir a reclamarle”, contó Nicole en una entrevista a El Tiempo.

Más adelante, en la calle 109 con carrera séptima lo alcanzaron y bajaron la ventana para hacerle el reclamo y pedirle que respondiera por los daños, pero, sin ningún tipo de respuesta, el sujeto huyó. Bajando por la calle 106 se lo cruzaron una vez más, e insistiéndole, le discutieron sobre sus acciones. Sin embargo, la respuesta del sujeto volvió a ser negativa.

El tercer y último encuentro sería el más preocupante, ya que, incluso, las mujeres se bajaron del vehículo para protestarle: “El tipo me dice: deme permiso me orillo. Yo le decía que no podía hacerlo, no había espacio. Cuando Kelly llega lo que hace es arrancar el carro con nosotras adelante. Atropelló a mi compañera, quien quedó sobre el capó, y yo solo pude golpearle el vidrio para que la dejara bajar”, explicó la mujer. Luego, dijo, el sujeto aceleró y arrancó con más fuerza: “Ahí también logró arrastrarme a mí y botarme al piso”.

El hombre logró huir sin la posibilidad de ser atrapado, pues las dos ciudadanas quedaron en el piso y, posteriormente, tuvieron que ser atendidas por ambulancias.

SEGUIR LEYENDO: