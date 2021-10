Petro reaccionó a la encuesta del Partido Verde y una posible unión entre Coalición de la Esperanza y Pacto Histórico: “Estaré dispuesto a acatar el mandato”

En la foto Gustavo Petro, Senador. (Colprensa-Sergio Acero).

El senador Gustavo Petro reaccionó este martes a las encuestas del partido Alianza Verde en la que en una pregunta resultó como ganador en intención de voto. Sin embargo, el político se refirió a la pregunta en la que el 67 % de los elegidos por el Verde quieren una unión entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza.

“Casi un 70 % del electorado verde de Colombia quiere la unidad democrática. La he propuesto desde el 2018. Me complace que coincidamos y estaré dispuesto a acatar ese mandato”, inició diciendo el precandidato del Pacto Histórico y continuó diciendo que de no hacerlo, traería al fascismo al poder.

“Una derrota de las fuerzas progresistas en el 2022, como sucedió en 1946, solo traerá el fascismo con consecuencias desastrosas”, refiriéndose a sus contrincantes desde la derecha política. Por último el senado recordó lo sucedido en ese momento.

“En 1946 la mayoría del pueblo era liberal y quería la ‘revolución en marcha’ pero se dividieron sus líderes más prominentes: Gaitán y Gabriel Turbay. Con la división triunfó el fascismo y el país vivió la peor de las violencias con 300.000 muertos. Un genocidio y un desastre”, aseveró Petro.

Este lunes el senador también habló de haber ganado en una pregunta de la intención de voto contra Sergio Fajardo. “No importan las encuestas, la decisión de un grupo del verde es impedir a toda costa la unidad democrática. Cualquiera que vea las tendencias de Google, sabrá que ningún candidato preferido de este grupo le gana a María Fernanda Cabal”, insistió.

En una pregunta de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría se preguntó que si estaría de acuerdo con una unidad entre el Pacto Histórica y la Coalición de la Esperanza para primera vuelta y el 67 % dijo que sí, contra el 30 % que eligió no ir.

Ante esto, el representante Inti Asprilla dijo que a pesar de que se vendió un discurso “anti izquierda” durante meses, las encuestan arrojan dos puntos claves que Angélica Lozano no resaltó en un video reacción y es que “Gustavo Petro le gana a Sergio Fajardo en intención de voto 2) se quiere la UNIDAD”, aseveró.

Por su parte Miranda sí resaltó una verdad y es que las mayorías del Verde se quieren quedar en la Coalición de la Esperanza.

En la medición del CNC, el Senador del Pacto Histórico y precandidato presidencial ganó con el 27 % de intención de voto y Fajardo quedó en el segundo lugar con 22 %. Por último si las elecciones se realizaran entre Carlos Amaya y Camilo Romero, el primero se impondría con el 29,3 % frente al 24 % del exgobernador de Nariño, este último no se ha pronunciado frente a las encuesta.

En la encuesta de Ecoanalítica, al preguntar a quién elegirían en las urnas si las elecciones fueran este domingo, el senador y líder de la Colombia Humana ganó con un 35.3 % mientras que el candidato propio del Verde, Camilo Romero, tendría la delantera dentro de la colectividad con un 2.3 %, aunque Sergio Fajardo, de la Coalición de la Esperanza, recibiría un 17.8 %, quedando de segundo.

Por ahora, Inti Asprilla, Camilo Romero, Katherine Miranda y otros verdes piden la unión entre el sector alternativo, mientras que figuras como Catalina Ortiz, Angélica Lozano, Juanita Goebertus, entre otros, prefieren irse con la Coalición de la Esperanza a las elecciones presidenciales.

