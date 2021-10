“Falcao no debería ser titular”: Freddy Rincón

Fuerte crítica de Freddy Rincón a Ospina y Falcao: “en la Selección no hay liderazgo ni capitán” ARCHIVO

Este martes Freddy Rincón, jugador histórico de la selección de Colombia, dio una entrevista para el diario AS Colombia en la que habló sobre la titularidad de Falcao, el nivel de Quintero, el estilo de juego que ha planteado el entrenador vallecaucano Reinaldo Rueda y sobre los atacantes.

Primero mencionó que la ausencia de Miguel Ángel Borja ha afectado a Colombia ya que: “Borja en este momento es el mejor delantero, el balón le está entrando, está lleno de confianza y está en muy buen momento, eso siempre hace falta cuando alguien está bien”.

Por otro lado, dijo que por el nivel que maneja Duván Zapata en el Atalanta la gente lo presiona para que con la selección también haga goles, pero que “lo principal es que se está presionando él mismo, él es el que entra a la cancha y tiene las jugadas, porque él tiene que resolver no la gente por él. Necesita acordarse del Duván de Atalanta para darle el servicio a la selección”.

Ahora, sobre los delanteros Díaz, Quintero y Barrios, comentó que: “Luis Díaz es el jugador que hoy está en un nivel por encima de muchos, por el único que no está por encima es de Cuadrado. Quintero es un jugador que no está entrenando como se debe de entrenar, porque no está jugando, está de vacaciones y entrena tal vez en algún equipo allá en Medellín. Entrenar en un equipo de Medellín después de uno estar de vacaciones no es lo mismo que jugar en una selección, entonces le está costando un poco”.

Ahora, sobre Barrios opinó que: “Nosotros tenemos en Barrios la marca, la cobertura pero estamos cometiendo un grave error y es que le estamos dejando el balón y Barrios no es un jugador que genere fútbol, sí quita pero generar fútbol es totalmente diferente a lo que Barrios hace, aunque es muy importante para la selección”.

Tras la gran actuación de David Ospina, quien fue la figura del partido tras no permitir que entrara el balón en el área, se ha dicho que es el mejor arquero de la historia, pero para Rincón no es así, pues mencionó que: “Esos son conceptos individuales, Óscar Córdoba para mí siempre va a ser el mejor de todos y no es cuestión de salvar generaciones, sino conceptos de cada uno”.

Sobre si el cuadro cafetero ya cuenta con el estilo de Reinaldo Rueda, dijo que: “Colombia todavía no tiene un sello en sí, Colombia está buscando ese sello pero se le demora un poco más a Reinaldo porque está haciendo muchos cambios y cuando uno hace muchos cambios es lógico que el proceso demore más. Pero ahí está en la pelea, en el momento en que Colombia entró en el momento de clasificación. Vamos a ver que pasa”.

Por último, habló sobre el nivel y la titularidad de Falcao García. Para Rincón la historia del nueve colombiano ha sido ‘muy bonita’, cosa que respeta, pero considera que asimismo hay que respetar la historia de la ‘Tricolor’. “Para nadie es un secreto la importancia de Falcao, pero en estos momentos me parece que él debería de entrar y no ser titular, porque lo veo principalmente sin fuerza y eso hace que una historia como la que tiene Falcao no pueda morirse porque él no está haciendo lo que más le gusta que son los goles en la selección”.

Y a esto añadió que: “Él hace parte de la Selección y no es irrespetar a los jugadores, además viene de un buen momento en Rayo Vallecano, pero no quiere decir que los goles que él hizo seguidos lo ameriten para ser titular, porque le están costando muchas cosas y tal vez entrando él puede servirle a la Selección. Le está costando fuerza, las divididas, el cuerpo a cuerpo... y la Selección no está compatible futbolísticamente y eso se le está haciendo difícil”.

