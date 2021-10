El metal, los sonidos alternativos y electrónicos, se tomaron Medellín este sábado

La jornada del sábado fue una de las más esperadas por cientos de seguidores de los géneros extremos. Aunque el metal fue el protagonista en el segundo día de Ciudad Altavoz 2021, los amantes de la música también pudieron disfrutar los sonidos alternativos y electrónicos.

Muchas sensaciones se vivieron hoy en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco. El escenario culminó la jornada con el aforo completo. Algunos de los asistentes aseguraron que esta jornada los devolvió a los añorados tiempos antes de la pandemia de covid-19.

La gran mayoría de músicos desbordaron de energía y entusiasmo en el escenario. Death, trash metal, black metal, core, entre otros subgéneros, se vivieron y se disfrutaron hoy en el emblemático escenario de la capital de Antioquia.

La música alternativa que se hace desde Medellín también se hizo escuchar con fuerza en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob. Hoy representantes de los géneros alternativos y de música electrónica ambientaron la tarde ante más de 900 asistentes que entraron y salieron a lo largo de esta segunda jornada del evento jornada.

“Estamos super contentos de haber estado en Ciudad Altavoz, me sentí como hace muchos años no me sentía, estaba muy nervioso después de tanto en esta carrera musical, es porque hace casi más de un año y medio no estábamos en un evento presencial, entonces la energía fue brutal, como nunca la habíamos sentido”, dijo emocionado Sebastián de la Fragua, integrante de una de las bandas participantes.

Ciudad Altavoz 2021, la fiesta de la música alternativa de Medellín

El pasado viernes 8 de octubre inició Ciudad Altavoz, un evento de música alternativa por el que los habitantes de Medellín estuvieron esperando más de un año. En el evento se aplican los protocolos de bioseguridad y se permite un aforo del 75 % en cada escenario.

Los músicos se reencontraron con su público gracias a este evento en el que se han dispuesto tres escenarios de la ciudad para presentar, de manera simultánea y hasta el domingo 10 de octubre, a las 70 bandas seleccionadas mediante la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura.

Ciudad Altavoz es el espacio en el que se elegirán las 28 bandas que harán parte oficial del Altavoz Fest 2021, el cual se llevará a cabo en diciembre.

Después de siete años regresa Ciudad Altavoz al Teatro al aire libre Carlos Vieco con una programación de punk, cuna del género en Medellín, evocando momentos que hoy vuelven a su escenario natural.

Por otro lado, en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, los amantes del rock podrán disfrutar de una variada oferta de bandas.

El secretario de Cultura Ciudadana, Álvaro Narváez, expresó que “esta es la posibilidad para que 70 bandas entren a las eliminatorias para elegir las 28 agrupaciones que irán al Festival Altavoz Internacional. Además, seguimos reactivando la economía del sector con aforos del 75 % en los tres escenarios”.

De cada jornada de Ciudad Altavoz, se elegirán cuatro bandas que harán parte de Altavoz Fest. Para ese propósito el evento de música alternativa contará con un jurado idóneo conformado por personas de medios de comunicación del país, gestores del sector musical y la producción de eventos.

