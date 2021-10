Pacto Histórico promete “una noticia bomba” tras cena en Miami con Margarita Rosa de Francisco

Este viernes en la noche el senador Gustavo Bolívar publicó una fotografía en una comida a la que asistieron varios integrantes del Pacto Histórico, entre ellos la ambientalista Isabel Zuleta, el activista Beto Coral y la comunicadora Claudia Zea, pero a la que también asistió la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco.

Bolívar no solo dejó ver una reunión que claramente se centró en esa alianza política para las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, sino que prometió que de ahí saldrá una “noticia bomba”.

Si es así como lo describe Bolívar, esa noticia puede que esté encaminada a que la actriz Margarita Rosa haya aceptado entrar como candidata a la lista del Senado que presentará en los próximos meses el Pacto.

“Viernes de conspiretas.Tema central: El Pacto Histórico. De esta cena saldrá una noticia bomba”, escribió Bolívar. Quien agregó además sobre la cena, que ninguno pidió carne para no contribuir con la deforestación de la Amazonía. “Los pitillos son de cartón. Y la Coca-cola es de Warren Buffett el mayor filántropo del mundo. Ha regalado más de 46 mil millones de dólares a las comunidades más pobres”, dijo.

La cena fue en Miami donde está radicado Beto Coral junto al joven activista Alejandro Villanueva, quien salió del país hace unas semanas y también sale en la fotografía. En esta ciudad también está establecido el senador Gustavo Bolívar luego de denunciar que no tiene protección ni garantías de seguridad en Colombia.

Cabe mencionar que al Pacto Histórico ya se sumaron a la lista del Senado Isabel Zuleta, lideresa ambiental y socióloga de la Universidad de Antioquia conocida por su trabajo en Ituango, en el Cañón del Río Cauca y por la defensa de los derechos humanos, quien ya hizo el lanzamiento oficial de la campaña.

Así mismo, el activista Beto Coral que desde Estados Unidos ha liderado varias campañas en contra del expresidente Álvaro Uribe, y quien buscará el aval del Pacto para ser uno de los candidatos a la Cámara para ser el representante de los colombianos en el exterior, curul que hoy ocupa Juan David Vélez del Centro Democrático.

Margarita Rosa de Francisco, por su parte, es el personaje femenino que más ha llamado el precandidato presidencial Gustavo Petro para que sea quien la cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico. Un ofrecimiento que ella ha rechazado en múltiples ocasiones.

“No se puede cambiar el gobierno sin cambiar el Congreso. Que la sociedad fuera de verdad representada por la decencia: jóvenes, mujeres, indígenas, afros, intelectuales, por la diversidad de la nación misma Ojalá prospere la iniciativa de Margarita Rosa de Francisco”, fue uno de los trinos que escribió Petro.

Desde enero de este año, Margarita Rosa ha desistido de llegar a la política a pesar de que ha estado muy cercana al petrismo. “Yo creo que proponer esto es fruto de la desesperación que tenemos todos por ver en el Congreso a personas que nos den confianza. Estoy muy lejos de tener la preparación para un cargo de tan alta responsabilidad. Pero hay otros que sí y los vamos a encontrar”, le dijo la actriz a quienes la quieren ver en el cargo.

Luego, en febrero trinó en respuesta al periodista Felipe Zuleta que la cuestionó por su activismo: “Mi apreciado Felipe, desde que fui candidata al Reinado Nacional se me quitaron las ganas de que me elijan para algo. Por eso puedo decir lo que siento cuando veo a Colombia tan desbaratada y saqueada. Si quisiera un cargo público, no estaría haciendo enemigos por aquí”, insistió la presentadora.

Sin embargo, fue el pasado 17 de julio, cuando la actriz publicó un trino en el que se imagina de candidata al Senado por lo que levantó dudas: “Que tal yo de candidata al Senado y encabezar una lista cerrada, cremallera, conformada por líderes sociales y activistas insignes de las comunidades indígenas, negras, ambientalistas, transgénero, animalistas, artistas, víctimas del conflicto y políticos honestos. ¡Qué parche!”.

Queda esperar si la noticia bomba que promete el senador Gustavo Bolívar es que por fin desde el petrismo convencieron a la actriz a incursionar en la política como candidata al Senado.

