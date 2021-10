Nadie se quedó con el duelo paisa entre el Medellín y Envigado

Independiente Medellín empató sin goles contra Envigado. Foto: Dimayor

Independiente Medellín continúa cediendo terreno en la Liga II-2021. En esta oportunidad, igualó sin goles ante Envigado en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de la decimotercera fecha del campeonato.

Un primer tiempo sin opciones para ninguno de los dos equipos. Pero el DIM mantuvo la posesión del balón, aunque por mucho tiempo en propio campo, sin peligro para el estructurado conjunto naranja.

Para el segundo tiempo el ‘poderoso’ tuvo el revulsivo de Arregui, que desde la primera línea de volantes empujó a su equipo y estuvo cerca de anotar en varias oportunidades.

La primera oportunidad fue con un potente disparo desde media distancia que pasó cerca del arco.

Después fue con un centro desde la esquina que cabeceó en el primer palo Castro, habilitando en el segundo a Arregui, que la bajó y fusiló al arquero Londoño, que la envió al tiro de esquina.

Posteriormente fue con un cabezazo, que también estuvo cerca de convertirse en gol.

Al final se impuso el buen esquema táctico de la visita, que más allá de estas tres llegadas de Arregui, neutralizó a sus rivales.

Con el resultado, DIM llegó a 18 puntos y Envigado a 19.





La ‘reingeniería’ que busca Comesaña

Tras la igualdad, Comesaña habló en conferencia de prensa y fue autocrítico respecto de su plantel.

“Esto no es lo que nosotros pretendemos. Hubo un par de jugadas que pudimos haber resuelto. No es que me quede conforme, pero es nuestra realidad. Yo creo, con todo respeto, que no podemos salir a decir que somos unos fenómenos cuando no lo somos. Cuando me dicen que alguien es un tremendo jugador, siempre me gustaría preguntar qué es un buen jugador, cómo es un crack porque a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento y le decimos crack a cualquiera. Se genera unas expectativas que son desmedidas. Este es un plantel limitado en número y cuyo diseño, a mí gusto, debe ser diferente”, comentó Comesaña.

“No critico la postura del adversario, sí la nuestra porque no fuimos capaces de resolver ese trabajo defensivo cerrado que hicieron intentando jugar de contraataque y eso fue lo que pasó. No fuimos capaces, debemos aceptarlo y seguir intentando en la búsqueda de mejorar”, afirmó.

Por otro lado, el entrenador contó el motivo de la salida de Javier Reina: “Se le contracturó el posterior de su pierna y no podía más. Daba señas de agotamiento y se le contracturó ahí atrás, no tenía sentido dejarlo en la cancha con el riesgo de un desgarro”.

Yo quiero ganar igual o más que todos, pero despacio. Yo no vine creyendo que esto iba a ser fácil”, cerró el DT.





Próximos partidos





Sábado 9 de octubre:

– Once Caldas vs Deportes Tolima | Estadio: Palogrande (Manizales) | Hora: 2:00 p.m. | Televisión: Win Sports.

– Deportivo Cali vs La Equidad | Estadio: Palmaseca (Palmira) | Hora: 4:00 p.m. | Televisión: Win Sports.

– Millonarios FC vs América de Cali | Estadio: Nemesio Camacho ‘El Campín’ (Bogotá) | Hora: 6:05 p.m. | Televisión: Win Sports +.

–Atlético Huila vs Atlético Nacional | Estadio: Guillermo Plazas Alcid (Neiva) | Hora: 8:10 p.m. | Televisión: Win Sports +.





Domingo 11 de octubre:

– Patriotas FC vs Independiente Santa Fe | Estadio: La Independencia (Tunja) | Hora: 6:00 p.m. | Televisión: Win Sports.

– Atlético Bucaramanga vs Junior FC | Estadio: Alfonso López (Bucaramanga) | Hora: 8:00 p.m. | Televisión: Win Sports.

Lunes 12 de octubre:

– Deportes Quindío vs Deportivo Pereira | Estadio: Centenario (Armenia) | Hora: 8:05 p.m. | Televisión: Win Sports.





Partidos que contarán con VAR

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los cuatro partidos que tendrán la ayuda de la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR) en la fecha trece de la Liga BetPlay Dimayor II-2021.

– Jaguares FC vs Deportivo Pasto

– Millonarios FC vs América de Cali

– Atlético Huila vs Atlético Nacional

– Deportes Quindío vs Deportivo Pereira





Tabla de posiciones

1. Atlético Nacional: 29 pts., 12 partidos jugados, +14 diferencia de gol

2. Millonarios F.C.: 25 pts., 12 partidos jugados, + 9 diferencia de gol

3. Deportes Tolima: 21 pts., 12 partidos jugados, + 7 diferencia de gol

4. Jaguares de Córdoba: 18 pts., 12 partidos jugados, 1 diferencia de gol

5. Junior de Barranquilla: 20 pts., 12 partidos jugados, + 4 diferencia de gol

6. Alianza Petrolera: 19 pts., 12 partidos jugados, + 5 diferencia de gol

7. Envigado F.C.: 19 pts., 13 partidos jugados, 0 diferencia de gol

8. Independiente Medellín: 18 pts., 13 partidos jugados, 1 diferencia de gol

9. Deportivo Pereira: 18 pts., 12 partidos jugados, 0 diferencia de gol

10. América de Cali: 17 pts., 12 partidos jugados, 1 diferencia de gol





