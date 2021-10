CIDH otorga medidas cautelares por desaparición de joven soldado

Redes Sociales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares a favor de Sebastián Quiñonez Echavarría tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos debido a que cumple más de un mes desaparecido.

“El joven Sebastián Quiñónez Echavarría, soldado activo del Ejército Nacional bajo servicio militar obligatorio en el batallón de alta montaña No. 3 en el municipio de Dagua, Valle del Cauca se halla en una situación de gravedad y urgencia, ya que desde el 23 de agosto de 2021 hasta la fecha no se tendría información sobre su destino o paradero”.

Las medidas no constituyen un prejuzgamiento de lo que tendrá que definir el Sistema Interamericano sobre una posible violación de derechos protegidos.

La CIDH informa que la desaparición ocurrió en una zona cuyo contexto históricamente se encontraría ligado a la confrontación de actores armados que ha devenido en afectaciones a la población civil, considerando además las serias limitaciones geográficas y reducidas opciones de transporte para poder salir de esa zona.

Por su parte, la Comisión valoró las acciones desplegadas por el Estado, entre las que destacó la apertura a Mecanismos de Búsqueda Urgente, no obstante advirtió que quedarían verificaciones pendientes de hacer, como, por ejemplo, establecer las razones que hubieran llevado al propuesto beneficiario a abandonar por su propia voluntad el batallón o si existen abiertas investigaciones disciplinarias.

Por último, el equipo indicó que, de la totalidad de información disponible, no resulta un aspecto controvertido a la fecha que, a más de un mes de la desaparición y no obstante varias investigaciones adelantadas, no se contaría con información sustancial sobre el destino o paradero del propuesto beneficiario.

“Tras analizar la información disponible, la CIDH consideró que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 25 de su Reglamento, y que el joven soldado Quiñónez Echavarría se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que hasta la fecha se desconoce su paradero, por consiguiente, se solicitó que adopten las medidas necesarias para determinar el paradero o destino de Sebastián Quiñónez Echavarría, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal; y se informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición”.

Hace unas semanas el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó, en la tarde de este jueves 9 de septiembre, que detrás del secuestro del sargento segundo Fabián Andrés Espitia y el soldado profesional Elvis Andrés Flórez, se encontraría el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos salieron de su brigada en Arauca el pasado 7 de septiembre, y fueron reportados como desaparecidos un día después.

Según los datos ofrecidos por el funcionario durante su visita a la base militar de Nilo, Cundinamarca, los dos uniformados pertenecían al Batallón de Ingenieros N.º 18 General Navas Pardo, y se encontraban adelantando tareas administrativas cuando aparentemente fueron retenidos por miembros de ese grupo insurgente. Con su reporte, también le lanzó un comentario a ese y otros grupos armados.

“Hay que darles un mensaje a las disidencias de las Farc y el ELN, que no pueden ni intimidar, ni amedrentar a nuestra fuerza pública y los tienen que liberar ya, que dejen de mandar videos, que los liberen ya porque nuestra fuerza pública va a lograr desmantelar esas organizaciones como es la tarea y el objetivo principal”, aseguró el jefe de la cartera de seguridad.

Igualmente, Molano Aponte recordó que tras confirmar la desaparición de los dos uniformados se lanzó un un plan de búsqueda con el fin de ubicarlos. Como parte del mismo se desplegó un dispositivo de rastreo que tiene la misión de evitar que ambos sean llevados a la frontera de Colombia con Venezuela, como sucedió con el coronel Pedro Pérez Arciniegas, raptado en Saravena, Arauca, el pasado 18 de abril.

SIGA LEYENDO