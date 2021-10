Padre de un soldado fallecido asegura que el Ejército lo dejó morir en campo minado

Minas antipersona en Colombia. Foto: Colprensa.

El pasado 24 de septiembre tres soldados fallecieron tras caer en un campo minado zona rural de Dagua, Valle del Cauca. Los militares fueron identificados como Yeison Pavi Pavi de 26 años, Luis Gustavo Mina de 21 y Kevin René Martínez también de 21 años.

Los tres, miembros del Batallón de Alta Montaña N.° 3 Rodrigo Lloreda Caicedo, se encontraban adelantando operaciones de control territorial en la vereda Río Blanco, del municipio de Dagua, Valle del Cauca, cuando ocurrió la detonación.

El ataque fue perpetrado “por parte del Grupo Armado residual columna móvil Jaime Martínez”, según el general Miller Vladimir Nossa, comandante Tercera Brigada del Ejército.

En diálogo con Blu Radio Lioni Martínez, el padre de Kevin René Martínez, aseguró que el Ejército Nacional no realizó el respectivo levantamiento del cuerpo luego de la explosión y además le mintieron.

De acuerdo con el relato, el Ejército Nacional le aseguró al padre del soldado que el cuerpo de su hijo se había encontrado por partes, las mismas que supuestamente reposaban en las instalaciones de Medina Legal en Cali.

Posteriormente le entregaron un dictamen Medicina Legal en el que ya no figuraba el nombre de su hijo. “Entonces yo comencé a presionar y exigí que me llevaran al lugar de los hechos. Me dijeron que estaba desintegrado el cuerpo de mi hijo y era pura mentira, el Ejército me mintió”, explicó Martínez.

Luego de casi 15 días de no recibir una respuesta por parte del Ejército Nacional, el padre del soldado fallecido viajó desde Tumaco, Nariño, para buscar el cuerpo del militar. Martinez viajó en compañía de una comisión de derechos humanos y los padres de las otras dos víctimas.

El padre de Kevin René Martínez llegó hasta el lugar donde ocurrió la explosión. Estando en el sitio se encontró con una aterradora escena: el cuerpo de su hijo aparentemente estaba allí, es decir que el Ejército Nacional al parecer le mintió y nunca se hizo el levantamiento del cadáver.

“A unos 70 metros del puente encontré sangre podrida, un guante, medias, y varias pistas. Luego me dicen que ahí hay un cuerpo. Era el cuerpo de mi hijo, tenía un reloj y una cadena de él”, dijo Martínez en la entrevista.

Lioni además aseguró que vecinos de la zona escuchar a alguien gritar en diferentes ocasiones, por lo que señaló de negligente al Ejército Nacional.

“No revisaron el área y no buscaron a mi hijo. Él quedó herido y me lo dejaron morir, me tocó encontrarlo a mí y la comunidad nos dijo que lo escucharon gritar”, agregó.

Los organismos de socorro de esa zona del país ayudaron a Martínez a recuperar el cuerpo de su hijo. Posteriormente lo trasladaron a la sede de Medicina Legal en Cali. Aunque el padre del soldado de 21 años no descarta tomar acciones legales contra el Ejército, por ahora lo único que espera que es que las gestiones se adelanten lo más pronto posible y pueda darle sepultura a su hijo.

En la entrevista Lioni Martínez aseguró que el sueño de Kevin era ser futbolista profesional, por eso en el 2020 empezaría a jugar de manera profesional. Sin embargo, la llegada de la pandemia de covid-19 truncó los planes y terminó con un uniforme de militar.





SEGUIR LEYENDO