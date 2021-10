Otra víctima: periodista denuncia que le vaciaron las cuentas a su padre

Estas son las tarjetas de crédito con menor tasa de interés y cuota de manejo en Colombia. Foto: Colprensa

Recientemente, la presentadora Jessica de la Peña denunció públicamente que fue víctima de un saqueo total de sus cuentas bancarias pertenecientes a Davivienda. Según la presentadora, todo ocurrió durante la madrugada de este jueves 7 de octubre, mientras dormía.

“Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo”, escribió la periodista en Twitter, causando todo tipo de reacciones por el cuantioso crimen del que fue víctima.

Luego de dar a conocer la noticia, han sido varios los que también se han sumado a denunciar este tipo de delito. En este caso, la periodista y librera Claudia Morales contó, por medio de su cuenta de Twitter, que hace dos semanas, a su padre también le habían saqueado un par de cuentas con el mismo banco.

“Hace dos semanas le robaron todo lo que tenía allí (en su cuenta de ahorros principal), más un ahorro en otra cuenta”, indicó la periodista

Asimismo, Morales aprovechó para resaltar negativamente la forma en la que el banco ha manejado la situación con su padre, quien padece una enfermedad terminal. De acuerdo con la periodista, la entidad le exigió al adulto mayor que se dirigiera a una de las sucursales, además de comprobar que no se gastó el dinero.

“Con el robo le piden que pruebe que él no se gastó toda la plata que desapareció de sus cuentas. Entre otras, le exigieron que fuera al banco. Repito: es un enfermo terminal que no puede moverse. Quedó con cero pesos mientras el banco resuelve el tema con una investigación interna”, sostuvo.

En los últimos días, Carlos Sarria, presentador de radio para La FM, también vivió la misma experiencia de robo en la madrugada el miércoles pasado. Además, reportó que no es la primera vez que le ocurre el inconveniente con la entidad.

“Me desocuparon la cuenta de Davivienda a la 1 de la mañana. No contentos con eso, sacaron un crédito a mi nombre por más de 20 millones de pesos. ¿Qué pasa, Davivienda, con la seguridad de su aplicación? Es la segunda vez que me pasa”, indicó el periodista, para lo que la entidad bancaria respondió por Twitter.

Davivienda ofreció un chat virtual para validar los hechos y detalles del caso delincuencial. Hasta el momento, Sarria no ha obtenido respuesta del banco y el mismo, según su testimonio, pidió que esperara 15 días para obtener un veredicto sobre el dinero extraído.

“Me dieron un número de radicado y que espere más o menos 15 días. Imagínate”, indicó por Twitter. Sobre sus gastos personales y cómo va a costear sus necesidades, respondió: “Exacto! Ese es el lío también. Y muerto del susto con el tema del crédito. Es decir en este momento no me han solucionado nada”, aseveró.+

Frente a la delicada situación, usuarios de las redes sociales propusieron una campaña mediática para hacer que el banco responda por los delitos informáticos cometidos en su plataforma.

